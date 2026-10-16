Amalia Granata estalló en plena sesión y mostró las marcas que le dejó un estudio médico: "No estaba de joda"

La diputada protagonizó un tenso momento en el recinto luego de enterarse de los comentarios que habrían realizado sus compañeros sobre su ausencia en un importante debate. Indignada, salió al cruce y respondió de una manera inesperada.

Amalia Granata protagonizó un tenso momento en plena sesión de la Cámara de Diputados de Santa Fe luego de ser cuestionada por su ausencia durante un importante debate. La situación se desató cuando trascendieron comentarios que las autoridades habrían realizado en privado. Al enterarse, la diputada reaccionó con indignación y dejó sin palabras a sus compañeros.

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Molesta por los rumores, la diputada provincial tomó la palabra y respondió de una forma particular a los comentarios de medios y compañeros. Todo ocurrió durante el debate legislativo, cuando Granata señaló a quienes, según ella, difundieron que no se presentó a la sesión porque estaba "de joda con la nuestra".

"Algunos medios cizañeros o bancados por la pauta, incluso compañeros, decían 'No viene a la sesión'", estalló desde su banca. Luego remarcó que no suele faltar a las sesiones y explicó que, en esta ocasión, su ausencia fue debido a un problema de salud: "Nunca falto a la sesión, y cuando falto es por un tema de salud, o de enfermedad o de tratamiento médico".

En ese contexto, la ex del Ogro Fabbiani se desabrochó la camisa, mostró su pecho izquierdo y señaló las marcas de las punciones para demostrar que se había sometido a una biopsia. "Y para que vean que no miento, señora presidenta, le voy a mostrar que acá tengo las heridas de la punción, porque me hicieron varias punciones, me sacaron mucho material para ver", aseveró.

De esta manera, la periodista demostró el respaldo a su palabra y animó a otras mujeres a realizarse los estudios anuales. "Yo no falté porque estaba de joda sino porque me hice una punción. Le recomiendo a todas las mujeres que lo hagan. Quiero decir además que el resultado llegó y las lesiones son benignas. Un alivio, gracias a Dios. Van a tenerme para rato", concluyó.

Captura: web

Yanina Latorre destapó el escandaloso motivo detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Yanina Latorre rompió el silencio y sacó a la luz detalles explosivos sobre la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Sin filtros, la conductora fue un paso más allá y se animó a revelar una versión sobre los motivos de la ruptura que, hasta el momento, ningún otro periodista había dado a conocer.

Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica.

"Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta", comenzó diciendo la conductora de SQP, dejando en claro que la pareja ya había atravesado una crisis previa antes de dar el sí frente al altar.

Luego, la panelista recordó que ella había anticipado que había algo que no cerraba en esa relación: "Es raro lo de Prandi. Duraron nada, y en la última nota ella decía que yo deliraba, parece que no. Estaba todo mal". "Se casaron... Todo muy rápido. Y ahora se separaron de nuevo", aseveró.

Yanina vía Instagram.

En este sentido, la conductora dejó en evidencia las versiones contrapuestas sobre lo que habría sucedido puertas adentro de la pareja. "Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones", expresó, dando a entender que desde el círculo cercano al músico sostienen una versión muy distinta a la que Prandi dio a conocer a través de su comunicado.

Sin embargo, Latorre fue por más y, a través de sus historias de Instagram, lanzó una verdadera bomba sobre el motivo que habría desencadenado la ruptura: "En cambio, Julieta sostiene que él le habría sido infiel".