La primera foto del papa León XIV tras su operación: celebró una misa en la clínica En medio de la recuperación por la cirugía de un nódulo de pulmón, el Sumo Pontífice brindó el oficio religioso en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli. Por Agregar C5N en









El Papa brindó una misa en la décima planta del Policlínico Gemelli.

Luego de la cirugía por un nódulo de pulmón y en medio de su internación, desde el Vaticano publicaron la primera imagen del papa León XIV, quien celebró una misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli.

En las dos fotografías que publicaron de manera oficial, el Papa se puede ver con buen aspecto y buen semblante. Estuvo junto al personal médico y de enfermería junto con los miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

"En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él", comunicaron.

Esto se da, luego de que el secretario de Estado, Pietro Parolin, haya indicado a las agencias italianas LaPresse y ANSA: “La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos. Y en función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo”.

Nuevo parte médico del papa León XIV: cómo se encuentra su salud El Vaticano emitió un nuevo parte médico del papa León XIV e indica que las pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman “la mejora constante en su estado general”. Se trata del cuarto día de internación en el hospital Gemelli, luego de la operación por el nódulo pulmonar.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus ‘actividades diarias normales de manera completamente independiente’ mientras se recupera de la cirugía del martes”, indicaron en la información compartida en VaticanNews.