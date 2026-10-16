16 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La primera foto del papa León XIV tras su operación: celebró una misa en la clínica

En medio de la recuperación por la cirugía de un nódulo de pulmón, el Sumo Pontífice brindó el oficio religioso en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli.

Por
El Papa brindó una misa en la décima planta del Policlínico Gemelli.

El Papa brindó una misa en la décima planta del Policlínico Gemelli.

Luego de la cirugía por un nódulo de pulmón y en medio de su internación, desde el Vaticano publicaron la primera imagen del papa León XIV, quien celebró una misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli.

¿Cómo sigue el papa León XIV?
Te puede interesar:

El nuevo parte médico del papa León XIV asegura que hay "mejora constante en su estado general"

En las dos fotografías que publicaron de manera oficial, el Papa se puede ver con buen aspecto y buen semblante. Estuvo junto al personal médico y de enfermería junto con los miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

"En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él", comunicaron.

Esto se da, luego de que el secretario de Estado, Pietro Parolin, haya indicado a las agencias italianas LaPresse y ANSA: “La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos. Y en función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo”.

Nuevo parte médico del papa León XIV: cómo se encuentra su salud

El Vaticano emitió un nuevo parte médico del papa León XIV e indica que las pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman “la mejora constante en su estado general”. Se trata del cuarto día de internación en el hospital Gemelli, luego de la operación por el nódulo pulmonar.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus ‘actividades diarias normales de manera completamente independiente’ mientras se recupera de la cirugía del martes”, indicaron en la información compartida en VaticanNews.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué pasará con el papa León XIV?

El Vaticano advierte que el papa León XIV ajustará su pontificado según lo que determinen los médicos

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano generó incertidumbre sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: "Debemos esperar"

¿Cómo está el Papa?

El Vaticano difundió un nuevo parte médico de León XIV: "Buena recuperación de pulmón"

Tras tres horas en el quirófano, el Santo Padre superó una cirugía de pulmón planificada.

Avanza favorablemente la recuperación del papa León XIV: cuándo podría recibir el alta médica

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El papa León XIV habló tras ser operado de un nódulo pulmonar: "Les agradezco sus oraciones"

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano ratificó la intención del viaje del papa León XIV a la Argentina: "Es su deseo"

Rating Cero

Claudia Villafañe reflexionó sobre cómo el juicio por la muerte de Diego Maradona afecta a sus hijas. Imagen optimizada con IA. 

Claudia Villafañe contó cómo afecta a sus hijas el juicio por la muerte de Maradona: "Es agotador..."

El duro relato de Paloma Fort sobre los maltratos que sufrió de su mamá Aschira.

La confesión de Paloma Fort sobre los maltratos de su madre Aschira: "Fui abusada física y mentalmente"

El miedo en primera persona: la panelista de La Mañana con Moria rompió el silencio y reveló la amenaza que recibió.
play

Detuvieron al acosador de una reconocida periodista y reveló el calvario que vivió: "Te voy a pegar dos tiros en la cabeza"

Choque entre Waters y Hetfield: (Imagen generada con IA)

Roger Waters destrozó a James Hetfield por su postura apolítica: "Es un imbécil y no es músico"

Noelia Vigliarolo junto al Roña Castro.

Tras el velorio del "Roña" Castro, su novia lo despidió con un emotivo mensaje en redes

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El momento romántico de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que se volvió viral

últimas noticias

Una experiencia gastronómica que combina espíritu de barrio, panes artesanales e inspiración francesa.

Dónde comer sándwiches artesanales con inspiración francesa en Devoto

Hace 15 minutos
El Papa brindó una misa en la décima planta del Policlínico Gemelli.

La primera foto del papa León XIV tras su operación: celebró una misa en la clínica

Hace 41 minutos
¿Cómo sigue el papa León XIV?

El nuevo parte médico del papa León XIV asegura que hay "mejora constante en su estado general"

Hace 48 minutos
play

El día después de la quinta Marcha Federal Universitaria: destrozos y ningún encapuchado detenido

Hace 56 minutos
¿Qué pasará con el papa León XIV?

El Vaticano advierte que el papa León XIV ajustará su pontificado según lo que determinen los médicos

Hace 1 hora