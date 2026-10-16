"Profunda tristeza": el sentido mensaje de Vélez para despedir a Fernando Confessore

El club reconoció al hincha y socio, que solía ir al polideportivo para usar la pista de atletismo y la pileta, y que acompañó la carrera de su hija Julieta, surgida del vóley de la institución y parte de la División de Honor. El comunicado también incluyó condolencias para toda su familia.

Vélez Sarsfield publicó este viernes en sus redes un mensaje para despedir a Fernando Confessore , histórico meteorólogo de televisión que murió a los 58 años por un paro cardíaco en su casa, y recordó su vínculo con la institución, de la que era hincha y socio, además de acompañar a su familia.

El homenaje también rememoró su presencia en las instalaciones de Liniers y el vínculo que mantuvo con la vida social de la entidad. Confessore solía acercarse al polideportivo como parte de su rutina y allí aprovechaba distintos espacios para la actividad física, entre ellos la pista de atletismo y la pileta.

Su relación con los colores del Fortín también estuvo ligada al recorrido deportivo de Julieta, su hija, quien se formó en el vóley femenino del club, llegó a integrar la División de Honor y fue parte de planteles que consiguieron títulos importantes durante su etapa como jugadora en la institución de Liniers.

El club destacó el lugar que Confessore ocupaba entre sus socios y envió condolencias a sus allegados en este momento de dolor. "Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios", expresaron y cerraron: "Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia".

El Club Atlético Vélez Sarsfield expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Fernando Confessore, quien falleció esta madrugada a sus 58 años.

Fernando Confessore murió a los 58 años. Vélez Sarsfield lo despidió con un emotivo mensaje y destacó su vínculo con el club.

Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, Fernando se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la meteorología televisiva. Durante más de tres décadas desarrolló su labor profesional, principalmente en las pantallas de Todo Noticias (TN) y Canal Trece, además de una fuerte presencia en redes sociales donde profundizó su labor y resultó una fuente consulta constante sobre las condiciones climáticas. Fernando se destacó por su claridad para comunicar, su profesionalismo y su cercanía con el público.

Más allá de su reconocida carrera, Fernando era socio de Vélez, solía decir presente en el Polideportivo para disfrutar de la pista de atletismo y la pileta. Era padre de Julieta Confessore, jugadora surgida del Vóley Femenino del Club, quien integró la División de Honor y fue parte de importantes conquistas deportivas con la camiseta fortinera.

Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios y acompaña especialmente a sus hijas Julieta, Candela y Jimena, a su esposa Paula y a sus seres queridos en este difícil momento.

Desde Vélez hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias.

Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia.

El meteorólogo Fernando Confessore; que murió a los 58 años, desarrolló una extensa trayectoria en televisión y era socio de Vélez Sarsfield. Web

Qué se sabe sobre la muerte de Fernando Confessore

El meteorólogo falleció durante la madrugada de este viernes por un paro cardíaco en su vivienda del barrio porteño de Versalles, según la información difundida tras la confirmación de la familia y los reportes de sus compañeros de TN, donde trabajaba en televisión desde hacía más de tres décadas.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, su esposa llamó al 911 después de que Confessore se descompensara en la casa. Personal policial y profesionales del SAME acudieron al domicilio e intentaron reanimarlo, pero las maniobras no tuvieron resultado y la muerte fue constatada durante las primeras horas del día.

Confessore había ingresado a Artear en diciembre de 1995, después de pasar por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) entre 1992 y 1994, y durante más de 30 años se consolidó como una de las voces más reconocidas del pronóstico televisivo y de la información climática en redes sociales y plataformas digitales.