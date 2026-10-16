Una vidente lanzó una explosiva preducción sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Embarazo.."

La astróloga volvió a generar polémica al meterse de lleno en el escándalo del momento y lanzó una impactante predicción sobre la ruptura entre la modelo y el músico.

Kiara Ríos , la reconocida vidente que ganó popularidad durante la internación de Thiago Medina , volvió a revolucionar las redes sociales tras lanzar una impactante predicción sobre l a separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

En medio de las versiones de infidelidad y los rumores sobre una presunta tercera en discordia, la astróloga decidió meterse de lleno en el escándalo y lanzó una revelación que dejó sorprendidos a sus seguidores: aseguró que habría un embarazo de por medio.

“ Hay embarazo en puerta de una tercera en discordia. Con el correr de las horas y los días saldrá a la luz lo que les digo. Impacto. Visión terrible ”, aseveró a través de su cuenta de Instagram.

Si bien se trata de la visión de una astrologa, lo cierto que tras la abrupta separación, que Prandi anunció en su red social, comenzaron a circular las versiones sobre una presunta infidelidad y los nombres de Mariana Marx y Josefina Lynch quedaron en el centro de la polémica como supuestas terceras en discordia.

En este contexto, Josefina Lynch, cansada del constante acoso mediático y de las hipótesis que circulaban en los programas de espectáculos, recurrió a su red social para negar cualquier vinculo en el quiebre de la pareja. L ejos de esquivar el tema, la cantante emitió un comunicado oficial con un mensaje tajante: “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, sentenció la vocalista.

Para despejar todo tipo de especulación sobre algún tipo de affaire o coqueteo virtual, la música remarcó: “Mi vínculo con Emanuel fue siempre profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”, y agregó categórica: “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, afirmó.

Con la intención de darle un cierre a al tema la expareja de Levinton concluyó su publicación con un sentido mensaje de paz: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil".

Por su parte, Mariana Marx quedó en el medio por haber ido al estudio del músico con la intención de grabar un audiolibro. Fue su amiga Ana Paula Dutil quien le propuso utilizar el estudio de Ortega para llevar adelante el proyecto.

Sin embargo, todo estalló cuando trascendió que la modelo se apersonó en el lugar sin avisar. “Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que leyendo el libro, y le conté del libro. Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”, relató Mariana en SQP.

Tras el breve intercambio, la escritora optó por abandonar el estudio y llamar a Paula para que la pase a buscar. “Ahí le mandé un mensaje a Ana Paula, le dije: ‘Pasame a buscar, me quiero ir’, y me fui yo con Ana Paula”, recordó.

A modo de cierre, Marx sorprendió al revelar cómo habría reaccionado la modelo durante uno de sus encuentros y aseguró que su actitud la incomodó al punto de no poder continuar con su trabajo. “Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella”, concluyó.