La exmujer del Pity Álvarez declaró a su favor en el juicio: "A él lo volvían loco" En una dura exposición ante el tribunal, María Giovannone describió los episodios de violencia en Villa Lugano y defendió al músico imputado por homicidio. Hubo un tenso cruce con el juez Ramos Padilla. Por Agregar C5N en









La mujer aseguró que Díaz "era un delincuente" y que no estaba ajeno a los problemas del barrio. Redes sociales

En la reanudación del juicio contra el músico Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, declaró la exmujer del mediático, quien lo defendió y habló a su favor. "Lo volvían loco", aseguró sobre el hostigamiento constante que vivía el cantante en el barrio Salomé de Villa Lugano.

La madre de la hija del músico, María Giovannone, aportó su testimonio favorable en el marco de la imputación de su expareja ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, y detalló las situaciones de acoso, marginalidad y el consumo que rodeaban al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

En cuanto a la víctima del hecho, la mujer apuntó que Díaz era prácticamente un delincuente que le había robado una mochila al Pity. En cuanto al desenlace fatal, en la madrugada del 12 de julio de 2018, su palabra fue contundente: "El Pity limpió el barrio de la mugre".

En la declaración, Giovannone describió episodios de inseguridad que vivió en el complejo habitacional: cuando fue atacada por un perro rottweiler mientras tenía a su hija en brazos, cuando agredieron con arma blanca al músico y cuando recibió tres disparos en las piernas durante un intento de asalto en Villa Cildañez, en la previa a un show en Racing.

El cruce de la exmujer de Pity Álvarez con el tribunal La exmujer de Pity Álvarez, María Giovannone, declaró este viernes en el juicio contra el músico por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, donde describió situaciones de inseguridad con sus vecinos. En un tramo de su declaración, la Fiscalía y el juez Juan María Ramos Padilla le pidieron que precisara los nombres de los aludidos, y se generó una situación tensa donde el magistrado le recordó que estaba ante un juez de la Nación.

La testigo había lanzado frases como: "Robaban, iban armados, extorsionaban a la gente"; "La gente estaba contenta" (tras la muerte de Díaz), a quien llamó "el chorro del barrio"; "Era él o el otro". En la declaración, Giovannone replicó la frase que Álvarez dijo al entregarse: "Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo".