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Denunciaron a Hernán Casciari por una presunta estafa millonaria: quiénes son los famosos salpicados por el escándalo

El escritor quedó en el centro de la polémica tras conocerse una denuncia penal por presunta estafa vinculada a su productora Orsai. El escándalo salpica a importantes figuras del espectáculo.

Hernán Casciari y una denuncia millonaria.

Hernán Casciari y una denuncia millonaria.

En las últimas horas, el escritor Hernán Casciari quedó en el centro de la polémica tras conocerse una denuncia penal, que cuenta con 18 damnificados, por presunta estafa vinculada a Orsai, su productora audiovisual. La presentación surgió a raíz del reclamo de inversores que aportaron su dinero para financiar distintos proyectos.

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Según trascendió, unas 20 mil personas habrían participado en el financiamiento de diferentes producciones, entre ellas La muerte de un comediante, película protagonizada por Diego Peretti. El caso generó repercusión debido a que también aparecen mencionadas figuras como Darío Barassi y Andy Kusnetzoff, quienes participaron en iniciativas vinculadas al proyecto y habrían alentado al público a sumarse.

El escándalo fue expuesto en el ciclo de espectáculos Primicias Ya. De acuerdo con lo que informaron, la estafa millonaria rondaría los u$s6 millones. "Le pedía a la gente que invirtiera guita en la productora Orsai y, a partir de ahí, financiar proyectos audiovisuales. Él decía: 'Invertís 100 y recuperás 500'. Prometía ganar cinco veces la inversión inicial", explicó Marina Calabró sobre el mecanismo de inversión.

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Los famosos salpicados por la denuncia penal hacia Hernán Casciari

Además, la periodista hizo hincapié en el alcance que tuvo la iniciativa debido al lugar que ocuparon figuras importantes del medio: "Usaba para promocionar a Andy Kusnetzoff. Casciari era un participante activo en Perros de la calle, lo van a escuchar promocionando esto. Lo salpica a Andy, porque termina promocionando lo que termina siendo una denuncia penal por estafa; salpica a Diego Peretti por promocionar lo mismo, a Justina Bustos, Darío Barassi. Escándalo total, la gente quiere recuperar la guita".

En este contexto, Calabró precisó: "La denuncia penal dice: 18 damnificados, perjudicados por la operatoria de Orsai. Describen que se enteraron de esta posibilidad a partir de Andy Kusnetzoff y de su programa. Incluso, de muchos famosos que hicieron videos de promoción de esto".

Andy Kusnetzoff, Dario Barassi, Diego Peretti y Justina Bustos, los famosos salpicados por la denuncia a el escritor.

Andy Kusnetzoff, Dario Barassi, Diego Peretti y Justina Bustos, los famosos salpicados por la denuncia a el escritor.

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