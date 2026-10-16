Nancy Pazos destrozó el relato económico de Javier Milei: "Gana en el Congreso y pierde en la góndola"

Como cada viernes, la conductora de Inteligencia Artesanal realizó su tradicional editorial, donde cuestionó al Gobierno por la represión durante la Marcha Universitaria, el aumento de la inflación y la pérdida de puestos de trabajo.

Como cada viernes, Nancy Pazos abrió una nueva edición de Inteligencia Artesanal por C5N con un contundente editorial en el que analizó la actualidad política y económica de la Argentina. La conductora puso sobre la mesa los temas que marcaron la agenda de los últimos días y lanzó fuertes cuestionamientos hacia el gobierno de Javier Milei.

Comenzó su análisis haciendo referencia a los incidentes durante la Marcha Federal Universitaria , en la que hubo gases, camiones hidrantes, decenas de detenidos y personas heridas. "Teníamos razón cuando decíamos que un modelo de derecha no puede cerrar sin represión", disparó Pazos, quien apuntó contra el accionar del Gobierno frente a los estudiantes que salieron a las calles en defensa de la universidad pública.

En ese contexto, la periodista planteó una serie de interrogantes. "Yo me pregunto, ¿a quién le sirve el desorden? ¿Quieren tapar con estas imágenes lo que pasó ayer, lo que viene pasando? Porque esta es la quinta marcha reclamando que se cumpla la ley", remarcó.

A partir de esta reflexión, Pazos sostuvo que el oficialismo, con estos incidentes, busca desviar la atención de los indicadores económicos que afectan a los argentinos a pie.

Acto seguido, comenzó a repasar la evolución del riesgo país. De acuerdo con los datos que presentó, había alcanzado los 573 puntos el 6 de octubre y, lejos de bajar, llegó a los 648 apenas diez días después, mientras que en julio se había ubicado en 403. "Eso no es un número así nomás, es el mercado diciéndole al Gobierno: 'No te creo'", lanzó.

También puso la lupa sobre los indicadores económicos del Gobierno y cuestionó el impacto de la inflación en el bolsillo de los argentinos. El índice de precios de septiembre se ubicó en el 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto. En ese sentido, destacó que los mayores aumentos se produjeron en tarifas (3,1%), educación (3%) y salud (2,4%). Además, remarcó que la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 23,6%, mientras que en los últimos doce meses llegó al 33,4%. "Un tercio, con la economía parada", cuestionó la conductora.

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Luego, Pazos hizo especial hincapié en la inflación mayorista. De acuerdo con las cifras que presentó, pasó del 2,1% en agosto al 3,2% en septiembre, un valor que describió como cuatro veces superior al registrado en julio. "El mayorista es un aviso. Lo que dice ahí es lo que llega a la góndola en una semana", advirtió sobre el aumento de precios hacia los consumidores.

Por ultimo, puso el foco en la crisis laboral y advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo registrados durante el gobierno de Milei. "Trabajo, otra manera de medir en temas económicos cómo le esta yendo al economista presidente", lanzó con cierta ironía. Según los datos, solo en julio se perdieron 12.716 empleos formales, mientras que desde noviembre de 2023 la cifra asciende a unos 268 mil.

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El éxito político de Milei con el DNU 70: "Gana en el Congreso, pierde en la góndola"

Por otro lado, Nancy Pazos se refirió al triunfo político que consiguió el gGobierno de Javier Milei en el Congreso luego de que la oposición no lograra reunir el quorum necesario para avanzar con el rechazo del DNU 70. En este sentido, la conductora fue contundente: "Este es un gobierno con más aciertos políticos que económicos".

En esa línea, explicó que la oposición había convocado a una sesión en la Cámara de Diputados para intentar rechazar el decreto, pero solo consiguió reunir a 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Lejos de considerar que las ausencias fueron casuales, Pazos apuntó contra "la Banelco de Santilli, de Milei o de Caputo".

Asimismo, la conductora señaló al jefe de Gabinete, Diego Santilli, como uno de los principales responsables del resultado favorable al oficialismo y cuestionó las declaraciones del político. "No dar quorum es trabajar a favor de los argentinos"”, recordó Pazos, quien respondió con ironía: "Díganselo al que hace cola para conseguir laburo".

Finalmente, la periodista cerró su análisis con una reflexión sobre la gestión libertaria: "El país votó a un economista que se reveló con éxitos más políticos que económicos. Gana en el Congreso y pierde en la góndola".