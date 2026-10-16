Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Talleres El Xeneize venció por 2 a 1 al conjunto cordobés en la Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura, y ya pone la mira en su próximo compromiso. Por Agregar C5N en









Por la fecha 13 del Torneo Clausura, Boca recibió a Talleres. Ahora, el Xeneize piensa en su próximo encuentro. X: @TyCSports

Boca le ganó a Talleres de Córdoba por 2 a 1 en la Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura, en un encuentro que le sirvió al Xeneize para acomodarse en el segundo puesto y acercarse a la clasificación para los playoffs. Ahora, el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se enfocará en su siguiente partido.

El Xeneize volverá a jugar el martes 20 de octubre, desde las 21:30, frente a Vasco da Gama, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Boca perdió por 1 a 0 en la Bombonera en el encuentro de ida y deberá revertir la serie para seguir en carrera por el título.

Boca frente a Talleres en la Bombonera por la fecha 13 del Clausura. Web Para avanzar directamente a la final, Boca tendrá que ganar por una diferencia de dos goles o más ante los brasileños. Si se impone por un tanto, la serie se definirá por penales, mientras que un empate o una derrota lo dejará eliminado. La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Otro de los objetivos que tendrá Boca antes de cerrar la temporada será la Copa Argentina, donde disputará la semifinal ante Banfield. El encuentro está programado para el sábado 14 de noviembre, aunque todavía tiene horario y estadio por confirmar. El Xeneize llegó a esa instancia tras superar por 3 a 2 a Racing en los cuartos de final y buscará alcanzar una nueva definición en una competencia que también otorga un cupo para la Copa Libertadores.

El árbitro para la revancha entre Boca y Vasco da Gama La Conmebol designó al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal para la revancha entre Boca y Vasco da Gama, que se disputará este martes 20 de octubre. Sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno serán los jueces asistentes, Yender Herrera estará a cargo del cuarto arbitraje y Juan Soto será el responsable del VAR.

El árbitro llegará al encuentro con antecedentes que generaron reclamos en Boca. En mayo de 2026, dirigió el empate 1 a 1 frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores, cuando anuló mediante el VAR un gol de Miguel Merentiel por una mano previa atribuida a Milton Delgado. Sobre el final de ese partido, el Xeneize también reclamó un penal por una mano dentro del área de Lucas Romero que no fue sancionado. El venezolano de 42 años dirigirá a Boca por sexta vez en su historia. REUTERS/Juan Mabromata Otro antecedente se remonta a la Copa Sudamericana 2024, cuando Valenzuela no sancionó una infracción de Benjamín Kuscevic sobre Edinson Cavani en el empate 1 a 1 ante Fortaleza. Aquel resultado dejó a Boca sin el primer puesto de su grupo. La nueva designación generó malestar entre hinchas y dirigentes xeneizes por esos antecedentes arbitrales.