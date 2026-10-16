16 de octubre de 2026 Inicio
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Luto en la televisión: murió el reconocido meteorólogo Fernando Confessore

Tras su paso por el Servicio Meteorológico Nacional se incorporó a la pantalla de Todo Noticias y El Trece en 1995. La triste noticia fue confirmada por su familia y sus seguidores lo despidieron en redes sociales.

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El periodista y meteorólogo tenía 58 años. 

El periodista y meteorólogo tenía 58 años. 

La televisión está de luto tras confirmarse que murió Fernando Confessore, el reconocido periodista y meteorólogo que desempeñó más de 30 años de carrera en la pantalla de Todo Noticias y El Trece desde 1995.

Murió Fernando Confessore a sus 58 años.
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De qué murió el meteorólogo Fernando Confessore a sus 58 años

Confessore comenzó su carrera a principios de los noventas, desde 1992 a 1994 pasó por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para después sumarse a Artear donde daba el pronóstico y era miembro de TN Campo.

La noticia de su muerte fue confirmada por la familia y compartida al aire de la pantalla de TN por Mario Massaccesi. Según confirmó el conductor, el meteorólogo sufrió un infarto durante la madrugada del viernes mientras se encontraba en su casa junto a su esposa e hijas en Versalles.

"La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore. El que veías todos los días hace 30 años en esta señal", contó el periodista poco antes de las 7 de la mañana.

"Es una voz que nos acaba de llegar de voz de su familia. Hasta hace un rato, la idea aquí era no dar la información justamente por el pedido de su mujer y también por respeto a sus hijas. Lo mantuvimos en absoluta discreción hasta tanto se enterara el resto de su familia", añadió.

El conductor contó "más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas".

De qué murió el meteorólogo Fernando Confessore a sus 58 años

El periodista y meteorólogo Fernando Confessore falleció en la madrugada del viernes a sus 58 años tras sufrir un infarto durante la madrugada, según informaron sus compañeros de trabajo de Todo Noticias (TN). La información inicial fue confirmada por su familia.

El infarto se produjo en su casa del barrio porteño de Versalles, donde vivía con su mujer y sus hijas. Sin embargo, no se reveló más información.

"La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore. El que veías todos los días hace 30 años en esta señal", contó el periodista poco antes de las 7 de la mañana.

"Es una voz que nos acaba de llegar de voz de su familia. Hasta hace un rato, la idea aquí era no dar la información justamente por el pedido de su mujer y también por respeto a sus hijas. Lo mantuvimos en absoluta discreción hasta tanto se enterara el resto de su familia", añadió.

La historia entre Fernando Confessore y Paula, su gran amor

Hace unos meses, el 26 de julio pasado, Confessore subió una foto donde se lo ve junto a una mujer cuando recibió su diploma en Técnico en Meteorología en 1992 y dedicó unas emotivas palabras a Paula, su gran compañera.

"Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula", contó para Fernando ella fue "mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a no bajar nunca los brazos".

Posteo compartido por @ferconfessore en su cuenta de Instagram personal.

Posteo compartido por @ferconfessore en su cuenta de Instagram personal.

En esa línea remarcó que "cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía. Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella". Junto a Paula formó una familia, tuvieron dos hijas a las que llamaba sus "dos tesoritos".

"Gracias, Paula, por caminar conmigo en los momentos felices y, sobretodo, en los difíciles. Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá. Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón", cerró.

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