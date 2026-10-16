16 de octubre de 2026 Inicio
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La ANMAT prohibió un dispositivo de depilación láser

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica no pudo determinar el origen del producto médico ni las condiciones que fue manipulado. Conocé los detalles.

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Se trata de un Cabezal 810nm 2cm Speed de Soprano ICE original

Se trata de un Cabezal 810nm 2cm Speed de Soprano ICE original, (S/N: ICE122001380 / Fecha de Fabricación: 02.2016).

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un repuesto para una máquina de depilación láser de Soprano ICE por desconocer el origen del producto en el país y su estado actual.

El laboratorio contaba con un largo listado de incumplimientos y sanciones de parte de ANMAT.
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Mediante la Disposición N° 6552 publicada en el Boletín Oficial, desde la ANMAT informaron que se prohíbe la "comercialización y la distribución en todo el territorio nacional" del Cabezal 810nm 2cm Speed de Soprano ICE original, (S/N: ICE122001380 / Fecha de Fabricación: 02.2016).

Según detallaron se trata de un equipo destinado a la remoción del vello por fototermólisis, que se encuentra registrado como producto médico y que corresponde a la clase de riesgo III.

Por su parte "la firma SIREX MÉDICA S.A., importadora autorizada de los equipos ALMA LASERS en Argentina, detectó que el número de serie del cabezal no figuraba en sus registros. Además, el fabricante confirmó que el producto había sido vendido originalmente con destino a Estados Unidos".

La disposición N° 6552 publicada en el Boletín Oficial

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