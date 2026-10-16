Jana Maradona le respondió a Dalma, luego de que pida la absolución de Carlos Díaz: "Me dejaste como una HDP"

En medio del juicio por la muerte del Pelusa, la cuarta hija del exfutbolista se defendió, tras las declaraciones recientes de sus hermanas. "No arreglé con Morla", expresó.

Luego de que Dalma Maradona asegure que hubo un supuesto acuerdo entre Jana y Matías Morla para absolver al psicólogo Carlos Díaz en medio del juicio por la muerte de Diego , la cuarta hija del exfutbolista respondió. “Me querés dejar como una HDP”, disparó.

“Esto será mucho texto y voy a entrar en un terreno choto que no es mi estilo, no me gusta, son cosas hiper íntimas, pero es necesario para desmalezar las pelotudeces que están diciendo. Con tranquilidad y la cabeza fría ”, indicó.

En esa línea, expresó: “Para empezar, antes de los alegatos mis abogados hablaron con los abogados de las querellas y la fiscalía y dimos nuestra postura sobre cada imputado y de hecho el punto Díaz fue tema de debate. De 7 imputados coincidimos en 6. Lo que a ustedes les llega o hablan con sus abogados, no tengo idea. No está ni bien ni mal , cada uno hace lo que le parece y cree correcto. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente. Dicho esto, Diaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato”.

Por otra parte, después de las historias de Instagram que publicó Dalma, Jana agregó: “El problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentas generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta, siendo que todo se basa en una mentira, que te encantaría que fuera verdad para confirmar que sí, que vos tenías razón ”.

“No me paga Morla, no arregle con Morla. Y sé perfectamente lo hijo de puta y garca que es. Prueba de esto es que hace 6 años ya que venimos peleando Gianinna, vos y yo en otro juicio penal contra él y su banda, en capital y sin ir más lejos la última audiencia fue hace dos o tres semanas y los que las únicas dos que estábamos presentes, fuimos vos y yo ”, agregó.

Y cerró: “Es lamentable que tenga que descárgame sobre esto cuando estoy convencida que todos buscamos lo mismo, verdad y justicia. Me rompe soberanamente las pelotas que, al dolor de haber perdido a mi papá, me tenga que fumar estos planteos ridículos”.

Dalma derribó un mito sobre Diego Maradona y sus hijos: "Jamás fue el sueño de mi papá"

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma fue invitada a Olga y contó una de las conversaciones que tuvo con su papá respecto a lo familiar y a los hijos que tuvo con otras mujeres. “Jamás fue el sueño de él”, contó respecto a juntar a todos en un mismo lugar.

La Negra Vernaci le preguntó a la actriz en relación al vínculo con sus hermanos Jana y Diego Jr, además del que tiene con Gianinna, y contó cómo fue el entrarse: “Yo voy a hablar por mí. Lo que sucedió siempre fue que cada vez que nosotras queríamos hablar del tema con él, él negaba todo. Nosotras cuando éramos chicas, no sabía cómo era. Mi mamá nos dijo que ella habló del tema y también se lo negaba”.

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma fue invitada a Olga y contó una de las conversaciones que tuvo con su papá respecto a lo familiar y a los hijos que tuvo con otras mujeres. “Jamás fue el sueño de él”, contó respecto a juntar a todos en un mismo lugar.

La Negra Vernaci le preguntó a la actriz en relación al vínculo con sus hermanos Jana y Diego Jr, además del que tiene con Gianinna, y contó cómo fue el entrarse: “Yo voy a hablar por mí. Lo que sucedió siempre fue que cada vez que nosotras queríamos hablar del tema con él, él negaba todo. Nosotras cuando éramos chicas, no sabía cómo era. Mi mamá nos dijo que ella habló del tema y también se lo negaba”.