16 de octubre de 2026 Inicio
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¿El sol regresa para el fin de semana? Continúan las lloviznas y el frío en Buenos Aires

Los días nublados continúan acompañados ahora por un frente de aire fresco que generó el desplome del termómetro. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para varias localidades de Argentina.

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La jornada del viernes 16 de octubre se mantendrá nublada con bajas temperaturas. 

La jornada del viernes 16 de octubre se mantendrá nublada con bajas temperaturas. 

Los días nublados no dan tregua a Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y lluvias para varias localidades de Argentina. En Buenos Aires continúan las lloviznas y el frío que generó el desplome del termómetro para los próximos días.

Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.
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La provincia de Neuquén está bajo alerta por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

Por su parte Córdoba, San Luis y La Rioja están bajo alerta por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Desde Meteored informaron que el "viernes comienza nuevamente con lloviznas aisladas en Buenos Aires, pero poco a poco el tiempo tenderá a estabilizarse, hacia un fin de semana que traería de regreso la presencia de sol a la región".

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El viernes 16 estará marcado por la inestabilidad y las lluvias en la primera mitad del día (40–70 % de probabilidad por la mañana), con temperaturas entre 12 °C y 17 °C y vientos del sudeste de hasta 31 km/h que irán amainando hacia la noche.

El sábado 17 cesarán las precipitaciones pero bajará la temperatura, con una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C. El cielo estará entre nublado y parcialmente nublado, sostenido por vientos del sur y sudeste entre 13 y 22 km/h.

Captura del SMN.

Captura del SMN.

El domingo 18 presentará mejores condiciones con cielo algo nublado y cero probabilidad de lluvia. La mañana continuará fría con 7 °C, alcanzando los 16 °C por la tarde y vientos suaves que rotarán al este.

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