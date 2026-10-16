16 de octubre de 2026 Inicio
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Golpe frustrado en San Isidro: detuvieron a seis personas y recuperaron $37,9 millones tras el robo

Cinco adultos y un menor fueron arrestados tras una persecución coordinada por las cámaras del COM y alertas vecinales. El dinero fue recuperado en su totalidad.

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Con el seguimiento de la Patrulla Municipal

Con el seguimiento de la Patrulla Municipal, la policía interceptó el auto y recuperó todo el dinero.

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Un robo en pleno de San Isidro terminó con seis personas detenidas luego de robarle un bolso con $37,9 millones a un hombre y escapar en dos motos y un auto. Los cinco mayores de edad y un menor fueron atrapados tras el episodio policial ocurrido el lunes al mediodía en pleno centro del distrito.

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La coordinación entre los vecinos, la Patrulla Municipal y el Centro de Operaciones Municipal (COM) permitió reconstruir la fuga, localizar el auto en el que escapaban los sospechosos y recuperar la totalidad del dinero.

Según la reconstrucción del hecho, varios hombres abordaron a la víctima, de 40 años, y simularon estar armados para robarle el bolso y lograron huir en dos motos. En la esquina de Alem y Rivadavia, una de ellas chocó contra un auto y sus ocupantes debieron abandonar el rodado y subieron a un Volkswagen Up! que los esperaba. De la segunda moto también bajaron dos de sus tres ocupantes, que se sumaron al auto, mientras que el restante continuó la fuga.

Las alertas vecinales activaron el operativo policial. Un vecino de San Isidro denunció a través de Ojos en Alerta que un hombre había intentado abrir un vehículo, y casi al mismo tiempo, una vecina advirtió a un oficial a pie de la Patrulla Municipal sobre el robo, y el agente transmitió la información al COM. En paralelo, otro oficial encontró la moto azul abandonada en Alem y Rivadavia, un dato clave para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Con esa información, los operadores del COM siguieron mediante las cámaras de videovigilancia el recorrido del Volkswagen Up! y transmitieron su ubicación en tiempo real a los móviles de la Patrulla Municipal y del Comando. El vehículo fue detectado en Márquez e Isabel la Católica, donde se organizó un operativo cerrojo que culminó con la interceptación del auto en Rolón y Monroe.

En el vehículo viajaban cinco hombres y una mujer, que fueron aprehendidos, y ante la presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso con los $37,9 millones, cuyo monto fue restituido a la víctima.

El procedimiento puso en evidencia el funcionamiento coordinado del sistema de seguridad municipal, desde las alertas de los vecinos hasta el seguimiento por cámaras y la intervención de los móviles en la calle. En el centro de San Isidro, la instalación de más de 40 cámaras amplió la cobertura del COM en una zona de intensa circulación de vecinos y actividad comercial.

Según el Municipio, estos dispositivos, que no estaban instalados en esa área hasta el año pasado, fueron determinantes para seguir el recorrido del vehículo y evitar que los sospechosos escaparan.

La causa judicial

Los seis detenidos por el robo de 37,9 millones de pesos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro, en donde intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno. Este martes, el fiscal Orduna y la fiscal Zyseskind, indagaron a los cinco mayores de edad en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda. Posteriormente, la Justicia convirtió sus aprehensiones en detenciones. El menor también permanece privado de su libertad.

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