17 de octubre de 2026 Inicio
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Riot Games confirmó el cierre de League of Legends Classic tras el fracaso de su modo permanente: qué pasó

La versión retro del famoso MOBA dejará de estar disponible de forma continua en enero de 2027, luego de perder a la mayor parte de sus usuarios a pocos meses de su lanzamiento.

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La modalidad

La modalidad, que recrea la experiencia de las primeras versiones del popular MOBA, no alcanzó la popularidad deseada.

Riot Games anunció oficialmente que League of Legends Classic dejará de funcionar como un modo de juego permanente en enero de 2027, fecha en la que concluirá la Temporada 3. La propuesta, que apuntaba a recrear la experiencia original del popular MOBA, se había estrenado en julio de 2026. Sin embargo, a pesar de la fuerte expectativa que despertó en sus inicios entre los jugadores veteranos, la mayor parte de la comunidad terminó regresando a las modalidades habituales del título.

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La drástica caída en la retención de usuarios generó serias complicaciones en los tiempos de espera y provocó partidas descompensadas en la mayoría de los servidores. Debido a esta situación, la empresa desarrolladora se vio obligada a limitar los horarios de acceso al modo en regiones como Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur, restringiendo las partidas a franjas específicas tanto en días hábiles como los fines de semana para intentar concentrar a los jugadores. En contraposición, los servidores de Europa y Norteamérica no sufrieron esta modificación de horarios.

Uno de los aspectos más cuestionados por la comunidad desde su debut fue el sistema de monetización. Aunque el modo revivía mecánicas y habilidades del pasado, acceder a los aspectos cosméticos retro requería pagar por ellos de forma independiente al juego principal o bien avanzar en un pase de batalla exclusivo. Ante la decisión de discontinuar el formato, Riot Games resolvió congelar las ventas de contenidos exclusivos y proceder a la devolución del dinero gastado mediante reembolsos en Riot Points.

A pesar del inminente cierre, la compañía confirmó que cumplirá con la publicación de los contenidos que ya estaban programados. Esto incluye la llegada de las versiones clásicas de campeones como Volibear, Urgot y Udyr, así como la habilitación de un pase de batalla gratuito. Además, se detalló que a partir de la actualización 26.21, la tienda de esta modalidad quedará restringida únicamente a la compra de campeones, runas y páginas de runas.

El retiro de la modalidad continua no significará una despedida definitiva para el concepto clásico. Desde Riot Games explicaron que evaluarán los comentarios recibidos para traer de vuelta a League of Legends Classic en el futuro bajo el formato de evento temporal por tiempo limitado, incorporando ajustes y novedades. De este modo, los fanáticos de la franquicia tendrán margen para seguir jugando a esta experiencia nostálgica hasta su desconexión formal en enero de 2027.

La caída en la retención de usuarios generó serias complicaciones en los tiempos de espera y provoco partidas descompensadas en la mayoría de los servidores.

La caída en la retención de usuarios generó serias complicaciones en los tiempos de espera y provoco partidas descompensadas en la mayoría de los servidores.

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