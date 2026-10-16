Conmoción en Lanús: un nene de 12 años está internado en grave estado tras caerle un arco de fútbol en la cabeza El menor sufrió un traumatismo encefalocraneano severo dentro del polideportivo del club y debió ser intervenido quirúrgicamente. Los padres denunciaron que no fue atendido. Por Agregar C5N en









Los padres denuncian falta de mantenimiento en las instalaciones y demoras en la atención médica. Redes sociales

Un chico de 12 años fue internado en grave estado luego de que se le cayera un arco de fútbol en la cabeza mientras se encontraba en el Club Atlético Lanús. El hecho causó conmoción en la comunidad educativa y deportiva, ya que el menor cursa el primer año en el Complejo Educativo de la institución.

Como consecuencia del impacto, el niño sufrió traumatismo encefalocraneano severo y tuvo que ser operado de urgencia, y hasta el momento ya superó tres intervenciones quirúrgicas. Si bien se encuentra estable y lúcido, padece una hemiparesia como secuela del golpe.

El hecho sucedió este miércoles 14, pasadas las 17, mientras el niño jugaba con sus compañeros en una cancha de fútbol de cemento frente al jardín de infantes del predio. Por causas que se investigan, la pesada estructura de metal no estaba amurada ni sellada al piso y dio de lleno en el cuerpo del estudiante.

El accidentado fue atendido en primera instancia de emergencia en el Hospital Narciso López y luego en el Sanatorio Güemes. Por su parte, la familia denunció demoras y falta de asistencia de parte del Club Lanús: "Fuimos los propios padres los que tuvimos que socorrerlo. No había personal médico del polideportivo ni responsables del colegio presentes en el lugar para activar un protocolo de emergencia".

Petitorio al presidente del club Lanús Tras el grave accidente de un niño de 12 años al que se le cayó un arco de fútbol en la cabeza y que se encuentra en grave estado, un grupo de socios y padres presentó un petitorio formal ante el presidente del club Lanús, Nicolás Russo, y las autoridades de la Subcomisión de Educación y del Complejo Educativo.