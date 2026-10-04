4 de octubre de 2026 Inicio
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Horror en Villa La Angostura: asesinaron a una niña de tres años y detuvieron a su padre

La menor fue atacada mientras estaba en una casa con el hombre y su madre, quien salió por una ventana. El sospechoso permanece hospitalizado tras sufrir una herida en el cuello.

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Las autoridades de Villa La Angostura intervinieron en el hecho.

Las autoridades de Villa La Angostura intervinieron en el hecho.

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Una niña de tres años fue asesinada en la localidad neuquina de Villa La Angostura y las autoridades detuvieron a su padre como el sospechoso del crimen, ya que sospechan que el hecho ocurrió en el marco de una discusión entre el hombre y su pareja en una casa.

La víctima de 29 años había ingresado al país hacía unas semanas.
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El suceso se produjo en una casa ubicada en la Avenida 7 Lagos, donde los investigadores desplegaron un operativo tras un llamado a la Policía. En este marco, señalaron que la menor había llegado a la localidad junto a su madre desde Río Negro para visitar al hombre y después el sospechoso atacó a la mujer y a la niña con un cuchillo. Ante esta situación, su pareja salió de la vivienda por una ventana y fue asistida por un vecino.

Las autoridades de Villa La Angostura intervinieron en el hecho.

Las autoridades de Villa La Angostura intervinieron en el hecho.

En tal sentido, el agresor sufrió una herida en el cuello y fue trasladado hacia un hospital de San Martín de Los Andes, donde permanece internado. Por otro lado, los investigadores analizaron la vivienda y los integrantes de Personal de Criminalística y Policía Forense examinaron elementos que podrían ser relevantes para el caso, mientras que también se realizó una autopsia al cuerpo de la víctima.

Por lo pronto, el fiscal Adrián De Lillo analiza imputar al acusado por homicidio doblemente calificado por su relación con la víctima y debido a que pudo haber buscado generar sufrimiento en la mujer.

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La Justicia de Tucumán ordenó detener a los padres de Brandon Eliseo Rearte, un bebé de un año y ocho meses que fue encontrado muerto dentro de un canal de riego en la localidad de Marapa, departamento Juan Bautista Alberdi. La medida también alcanzó a una tía del niño y a la pareja de esta mujer.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, conducida por la fiscal Luciana Cecoti, y fue caratulada como muerte dudosa. Hasta el momento, no se informó que alguno de los cuatro familiares haya sido señalado judicialmente como responsable del fallecimiento.

Los detenidos son la madre del niño, Michel Aylen Chumba, de 20 años; su padre, Fabio Antonio Rearte, de 24; su tía, Micaela Luciana Rearte, de 28; y Víctor Gustavo Cabana, pareja de la mujer, de 43 años. La Fiscalía no dio a conocer cuáles fueron los elementos que motivaron las aprehensiones preventivas.

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