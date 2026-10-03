3 de octubre de 2026 Inicio
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Insólito momento en vivo: le robaron el celular al diputado Esteban Paulón mientras daba una entrevista desde Brasil

El legislador santafesino se encontraba en San Pablo participando de una nota radial cuando un delincuente le arrebató el teléfono en plena calle. La secuencia quedó grabada por la videollamada y se viralizó en redes sociales.

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El diputado nacional sufrió el robo de su celular en Brasil.

El diputado nacional sufrió el robo de su celular en Brasil.

El diputado nacional santafesino Esteban Paulón sufrió el robo de su teléfono celular mientras brindaba una entrevista en vivo desde las calles de San Pablo, Brasil. El legislador viajó al país vecino para acompañar y manifestar su apoyo a la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva de cara a los comicios. Antes del incidente, Paulón había participado de la denominada "Marcha del silencio" en las calles paulistas como parte del cierre de campaña.

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El hecho ocurrió este sábado mientras el legislador conversaba por videollamada con la emisora argentina Radio Rebelde durante el programa La excepción a la regla. Paulón utilizaba el teléfono en modo selfie con el fondo difuminado mientras analizaba la coyuntura política y denunciaba una campaña de desinformación. Justo en el instante en que el conductor del programa le agradecía por la nota, un sujeto se aproximó rápidamente y le arrebató el dispositivo de la mano en plena vía pública.

El momento exacto del robo quedó registrado por la transmisión en directo. Tras un leve corte de imagen, la pantalla se cubrió brevemente con la mano del asaltante y, a través de los auriculares Bluetooth que aún permanecían conectados, se escucharon las expresiones de frustración de Paulón al percatarse de la situación. Los conductores de la radio expresaron su asombro al aire al confirmar que estaban presenciando el asalto en vivo.

Pese a que el micrófono dejó de transmitir a los pocos segundos, la videollamada continuó activa mientras el delincuente escapaba a la carrera. La cámara enfocada hacia el cielo registró de frente el rostro del asaltante, quien vestía una remera blanca, mochila y gorra. Tras el episodio, el propio legislador difundió el fragmento en sus redes sociales para confirmar que se encontraba sin lesiones físicas.

Posteriormente, Paulón realizó un descargo público ante las repercusiones del episodio en plataformas digitales. El diputado cuestionó a quienes intentaron hacer un uso político del hecho, recordando que la seguridad en Brasil es de jurisdicción provincial y que el gobernador de San Pablo es bolsonarista.

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