Horror en Santiago del Estero: una niña murió tras recibir una descarga eléctrica

Se encontraba descalza. Su madre afirmó que escuchó un ruido en su casa y halló a la menor tendida en el suelo, por lo que la trasladó a un hospital, pero finalmente falleció.

Una niña murió en Santiago del Estero por una descarga eléctrica.

Una niña de tres años murió en la provincia de Santiago del Estero después de que recibiera una descarga eléctrica mientras se encontraba descalza, lo que conmocionó a la zona en la que vivía junto a sus familiares. Las autoridades ordenaron que se lleve a cabo una autopsia al cuerpo.

El hecho se produjo en un domicilio del barrio Águila, donde la madre, quien declaró frente a las autoridades, escuchó un ruido en el interior de la casa y encontró a su hija tendida en el suelo.

En tal sentido, la mujer, identificada como Yanina Ruiz, de 38 años, relató que la niña habría tocado un cable mientras no llevaba calzado. Ante esta situación, la trasladó hacia un hospital y luego fue derivada hacia el Centro Integral de Salud Banda, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

En tanto, el fiscal de turno ordenó la autopsia para avanzar en el esclarecimiento del suceso, además de distintos análisis para establecer si había conexiones anómalas, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y avanzar con la causa.

