Conmoción en la despedida a Brian Cabrera, el joven asesinado en Mercedes: "Nos dejaste sin nada"

Un grupo de familiares y allegados expusieron su tristeza luego del crimen, por el cual hay tres detenidos. "No puedo creer cómo te arrebataron", lamentaron.

Los familiares y allegados de Brian Cabrera , el joven de 18 años asesinado en la madrugada del domingo en Mercedes , lo despidieron con una caravana de motos en el Barrio San Martín. Las autoridades detuvieron a tres sospechosos por el crimen, que se produjo durante los festejos de Carnaval.

Distintos allegados a Cabrera lo despidieron con bocinazos cerca de su casa, en medio de la conmoción por el asesinato. "La peor noticia que me pudo llegar. No puedo creer cómo te arrebataron, mi negro. Tenías toda una vida por delante. Te amo, vas a estar siempre presente en mi corazón, Brian. Mandale fuerzas a toda tu familia, amigos, etcétera", expresó en redes sociales una persona cercana al joven.

Por su parte, su hermana expuso su aflicción: "Te necesito, amor. Necesito que vuelvas a ser nuestro bebé, el que poco a poco fuimos contrayendo con mis hermanas. Nos dejaste sin nada, amor. Destruidas, no podemos más, no quiero decir adiós, no quiero. Despertar y mirar para tu casita, buscándote, reírnos por ver con qué loca estabas esta vez".

"Que Noah te golpee la puerta hasta que te despertabas. Te extraño, mi nene. Te extraño muchísimo, no quiero dejarte ir, no puedo. Eras un nene bueno y sano. ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué justo a vos?", lamentó.

Según la reconstrucción judicial, el ataque se produjo cerca de la 1 de la madrugada del domingo sobre la avenida 29, entre 24 y 22 . Todo se habría iniciado con una pelea previa. Testigos indicaron que Cabrera intentó separar a su hermano de una discusión. Tras ese primer cruce, los agresores se retiraron del lugar, recorrieron unos cinco kilómetros hasta su vivienda, tomaron un revólver calibre .32 y regresaron con la decisión de buscarlo.

En una grabación, se observa a una banda tropical tocando sobre el escenario cuando, de repente, una mujer con micrófono pide frenar el espectáculo. Casi al mismo tiempo se escuchan detonaciones. Los músicos se tiran al piso, el sonido se corta y los silbatos policiales irrumpen en el aire. El público busca resguardo, sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. Segundos después se decide terminar la transmisión.

Siempre de acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, la autora de los disparos sería una mujer, que efectuó dos tiros a quemarropa: uno en el tórax y otro en la cabeza. La ambulancia que estaba apostada en una esquina del corsódromo lo asistió de inmediato y lo trasladó al Hospital Blas Dubarry, pero pese a los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

Quiénes son los tres detenidos por el crimen de Brian Cabrera en Mercedes

Tras el ataque y crimen de Brian Cabrera, la Policía Bonaerense llevó a cabo un amplio operativo en la zona y avanzó con una identificación de tres sospechosos basada en declaraciones y material de seguridad urbana.

De esta manera, se logró la detención las personas señaladas como presuntamente vinculadas al hecho. Se trata de una mujer y dos hombres: María Luján Auza, de 33 años, y su hijo Martín Ezequiel Auza (19) y, recientemente, se trata del padre de la mujer.

Además, durante el procedimiento, se secuestró un arma que podría haber sido utilizada en el crimen y que ahora será materia de peritajes.

La causa quedó radicada en la UFI N°2 del Departamento Judicial Mercedes, que continúa trabajando para determinar con precisión la mecánica del ataque, el rol de cada detenido y el origen del arma.

En paralelo, se analizan filmaciones y se toman nuevas declaraciones para consolidar la reconstrucción de lo ocurrido en un evento masivo que, hasta el momento del tiroteo, se desarrollaba con normalidad.