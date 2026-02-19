"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

Eugenia la "China" Suárez y Mauro Icardi se casan antes de fin de año, después de un año de convivencia entre Argentina y Estambul. "A partir de marzo, tienen la vía libre para el casamiento".
La propuesta para la boda, que está ligada al divorcio del delantero del Galatasaray con Wanda Nara, tiene un detalle que la hace "irrechazable".
Eugenia la "China" Suárez y Mauro Icardi se casan antes de fin de año, después de un año de convivencia entre Argentina y Estambul. "A partir de marzo, tienen la vía libre para el casamiento".
Según revelaron, la modelo y el futbolista tuvieron varias ofertas para quedarse con el evento del año, luego del divorcio con Wanda Nara que está próximo a salir en marzo. "Ponen una fortuna para que se casen en Turquía", aseguraron.
Quien lanzó la noticia, este jueves, fue el periodista de espectáculo Luis Ventura, que aseguró: "Mauro Icardi tiene claro que antes de fin de año se casa".
El delantero del Galatasaray remarcó en A la tarde, en América, que "en marzo se resuelve el divorcio con Wanda en Italia", y agregó: "Ahí se determina el reparto de bienes y se cumple el año legal de separación. Desde ese momento, Mauro y la China tienen vía libre".
Ventura detalló que si bien el deseo de la modelo es celebrarlo en Argentina, en un country en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, la propuesta económica para que la boda sea en Turquía fue "irrechazable". Es que los jeques propusieron un evento de marketing a nivel mundial.