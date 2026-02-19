"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi La propuesta para la boda, que está ligada al divorcio del delantero del Galatasaray con Wanda Nara, tiene un detalle que la hace "irrechazable". + Seguir en







La pareja tiene el calendario libre a partir de marzo cuando salga el divorcio del futbolista. Redes sociales

Eugenia la "China" Suárez y Mauro Icardi se casan antes de fin de año, después de un año de convivencia entre Argentina y Estambul. "A partir de marzo, tienen la vía libre para el casamiento".

Según revelaron, la modelo y el futbolista tuvieron varias ofertas para quedarse con el evento del año, luego del divorcio con Wanda Nara que está próximo a salir en marzo. "Ponen una fortuna para que se casen en Turquía", aseguraron.

Quien lanzó la noticia, este jueves, fue el periodista de espectáculo Luis Ventura, que aseguró: "Mauro Icardi tiene claro que antes de fin de año se casa".

El delantero del Galatasaray remarcó en A la tarde, en América, que "en marzo se resuelve el divorcio con Wanda en Italia", y agregó: "Ahí se determina el reparto de bienes y se cumple el año legal de separación. Desde ese momento, Mauro y la China tienen vía libre".