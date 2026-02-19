19 de febrero de 2026 Inicio
Muerte de Sofía Devries: qué reveló la autopsia de la joven que desapareció tras hacer buceo en Puerto Madryn

La chica de 23 años fue encontrada dos días después de haber iniciado su búsqueda, luego de que no se conociera sobre su paradero cuando hacía una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros. Su pareja aseguró que tuvieron un accidente bajo el agua.

El operativo que buscaba a Sofía comenzó el lunes

El operativo que buscaba a Sofía comenzó el lunes, luego de que no regresara a la superficie 

Después de dos días de búsqueda por la desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn, terminó con el peor desenlace: Prefectura Naval encontró su cuerpo a 30 metros de profundidad frente a la zona de Punta Cuevas. Ahora revelaron los resultados preliminares de la autopsia.

El fiscal Alex Williams, a cargo de la investigación, indicó que la víctima sufrió una descompensación durante el ascenso. De acuerdo a los testimonios recogidos por la Fiscalía, aseguran que su pareja, Leo, intentó asistirla en el agua, pero no logró hacerlo.

Según confirmaron fuentes judiciales, los exámenes forenses establecieron que la joven falleció por “ahogamiento por inmersión sin participación de terceros”, de acuerdo a lo que reveló Infobae. En esa línea, se descartó signos de criminalidad o intervención de terceros.

En paralelo, la Justicia continúa con la recolección de pruebas para reconstruir lo ocurrido y establecer si hubo responsabilidad en las personas que debían velar por la seguridad de la turista. Al mismo tiempo, el fiscal ordenó el secuestro de los equipos utilizados en la práctica, documentación y otros elementos técnicos para ser peritados.

Sofía Devries buzo desaparecida Puerto Madryn

Apenas se conoció la desesperada búsqueda de Devries, su novio hizo un fuerte descargo en las redes sociales y relató que viajaron a la ciudad para completar la certificación y durante la inmersión se produjo el incidente. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó, al tiempo que cuestionó el accionar inicial de las autoridades.

“La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, apuntó.

Encontraron el cuerpo de Sofía, la joven que desapareció tras salir a bucear en Puerto Madryn

Después de tres días de intensa búsqueda, el cuerpo de Sofía Devries fue hallado por parte de Prefectura Naval Argentina en Puerto Madryn. La joven de 23 años había llegado a la ciudad a realizar una segunda certificación de buceo en el Golfo Nuevo.

Tras un accidente que aún se encuentra en investigación, la joven no regresó a la superficie tras sumergirse en el Parque Submarino del barco Hu Shun Yu 890. El hallazgo del cuerpo sin vida de la joven lo confirmó la Fiscalía de Puerto Madryn a través de su cuenta de X.

Sofía Devries era oriunda de Buenos Aires y estaba desaparecida desde el lunes. La joven buzo había llegado a la ciudad para obtener su segunda certificación de buceo. La embarcación a la que descendió se encontraba a más de 30 metros de profundidad frente a la zona de Punta Cuevas. Fue allí donde durante los últimos días se concentró el operativo de búsqueda de Prefectura, y donde el personal dio con el cuerpo de la joven.

