IR A
IR A

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

Después de su paso por la casa más famosa de Argentina, el mediático cambió los escenarios y la música por la ropa de trabajo.

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

Redes sociales

El exparticipante de Gran Hermano Brian Lanzelotta armó un nuevo emprendimiento familiar, después de probar con la música, y aseguró: "Soy un busca".

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.
Te puede interesar:

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

Lejos de las luces del escenario que supo conquistar con la música tropical, pandemia mediante, el joven oriundo de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, apostó a un proyecto familiar junto a su mujer, Marianita César.

El músico es el dueño de Bien Limpio (BL), igual a las siglas de su nombre, su propia marca de papel higiénico y rollos de cocina. “Es una idea que tengo hace mucho tiempo y que hoy puedo llevar a la realidad. Estoy muy motivado por este nuevo proyecto, que es un desafío que no tiene nada que ver con la música”, dijo en sus redes.

Para el "hermanito" este camino como empresario no es más que una faceta de su faceta como trabajador. Él mismo volantea y promociona las ofertas, carga el reparto y organiza los envíos. Su mujer es la socia del negocio que le sirve para el sustento de su familia, entre ellos sus hijos Roma y Milo.

El pasado y el presente de Brian Lanzelotta

Lanzelotta participó de la edición 2015 del reality de Telefe y se convirtió en uno de los favoritos perfil de chico de barrio. También se hizo conocido porque fue expulsado después de un incidente con quien era su pareja adentro de la casa, Marian Farjat.

Tras su salida del juego, pudo hacer una carrera con la música tropical y grabó el disco El Comienzo y terminó llegando casi a la final del Cantando 2020, junto a la artista Ángela Leiva. Actualmente, la música quedó para los tiempos "libres" ya que está abocado a una empresa familiar de productos de higiene personal y limpieza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Batista, Giusti, Fillol, Ruggeri, Tapia, Burruchaga y Enrique con la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo llegó al país y la presentaron las glorias de la Selección argentina

Alexandre Bompard, CEO mundial de Carrefour.

Carrefour se queda en Argentina porque las ofertas de compra no convencieron al CEO mundial

Turismo en Salta 2026. 

Vacaciones en Salta 2026: el "Balcón del cielo", el pueblo mágico que fascina a todo el que lo visita

Los alrededores ofrecen caminatas y rutas para disfrutar de la flora y fauna local.

Turismo en Argentina: el pueblo donde las cabalgatas y las pulperías son las estrellas

Javier Milei visitará Estados Unidos por decimocuarta vez desde que es Presidente.

Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

Luis Toto Caputo, ministro de Economía, comunicó la extensión del RIGI por un año más. 

El Gobierno extenderá el RIGI por un año más: "Ha sido fundamental"

últimas noticias

Batista, Giusti, Fillol, Ruggeri, Tapia, Burruchaga y Enrique con la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo llegó al país y la presentaron las glorias de la Selección argentina

Hace 20 minutos
Una niña murió en Santiago del Estero por una descarga eléctrica.

Horror en Santiago del Estero: una niña murió tras recibir una descarga eléctrica

Hace 57 minutos
La sobrepoblación canina y sus enfermedades son un caos en Marruecos.

El Mundial 2030 bajo polémica: acusan a Marruecos de masacrar perros callejeros para "limpiar las calles"

Hace 1 hora
play
Ante su liquidación, Galeno ART despidió a más de 600 trabajadores.

El Gobierno le revocó la autorización para operar a Galeno ART: la empresa despidió a más de 600 trabajadores

Hace 1 hora
El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800 donde falleció el hombre de 51 años.

Córdoba: murió un hombre de 51 años tras un partido de fútbol y es el tercero en una semana

Hace 1 hora