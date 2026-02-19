"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento Después de su paso por la casa más famosa de Argentina, el mediático cambió los escenarios y la música por la ropa de trabajo. + Seguir en







Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar. Redes sociales

El exparticipante de Gran Hermano Brian Lanzelotta armó un nuevo emprendimiento familiar, después de probar con la música, y aseguró: "Soy un busca".

Lejos de las luces del escenario que supo conquistar con la música tropical, pandemia mediante, el joven oriundo de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, apostó a un proyecto familiar junto a su mujer, Marianita César.

El músico es el dueño de Bien Limpio (BL), igual a las siglas de su nombre, su propia marca de papel higiénico y rollos de cocina. “Es una idea que tengo hace mucho tiempo y que hoy puedo llevar a la realidad. Estoy muy motivado por este nuevo proyecto, que es un desafío que no tiene nada que ver con la música”, dijo en sus redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brian Lanzelotta (@lanzelottabryanok) Para el "hermanito" este camino como empresario no es más que una faceta de su faceta como trabajador. Él mismo volantea y promociona las ofertas, carga el reparto y organiza los envíos. Su mujer es la socia del negocio que le sirve para el sustento de su familia, entre ellos sus hijos Roma y Milo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brian Lanzelotta (@lanzelottabryanok) El pasado y el presente de Brian Lanzelotta Lanzelotta participó de la edición 2015 del reality de Telefe y se convirtió en uno de los favoritos perfil de chico de barrio. También se hizo conocido porque fue expulsado después de un incidente con quien era su pareja adentro de la casa, Marian Farjat. Tras su salida del juego, pudo hacer una carrera con la música tropical y grabó el disco El Comienzo y terminó llegando casi a la final del Cantando 2020, junto a la artista Ángela Leiva. Actualmente, la música quedó para los tiempos "libres" ya que está abocado a una empresa familiar de productos de higiene personal y limpieza.