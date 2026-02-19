IR A
IR A

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

La mediática no perdonó el encuentro de su hermano con los enemigos de Mauro Icardi en Buenos Aires y trató de "doña" a la conductora.

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Redes sociales

La influencer Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, apuntó a su hermano menor Guido y lo trató de "traidor", tras conocerse una foto del joven junto a Wanda Nara, y sus dos hijas, y Maxi López y la actual pareja Martín Migueles.

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.
Te puede interesar:

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

La imagen del reencuentro familiar circuló por las redes, y fue visto como un desafío ante la interna que vive la conductora de Telefe con su exmarido y dio su opinión sin filtros.

"No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer... Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado", sentenció en X.

Embed

La mediática dio a entender que la relación entre ella y Guido está pendiendo de un hilo ya que se habría aliado con los enemigos del delantero del Galatasaray, y en medio de un escandaloso divorcio de la pareja de famosos.

Tras conocerse la foto de la polémica familiar, Guido Icardi explicó que fue una noche especial en donde conoció personalmente a sus sobrinas, Francesca e Isabella. Por otro lado, desde los medios destacaron que el excuñado de Nara busca una oportunidad en los medios, o un trabajo en redes, por lo que se está mostrando desde que viajó de Rosario a Buenos Aires.

Embed

Ivana Icardi se metió con Wanda Nara y la trató de "doña"

La modelo Ivana Icardi apuntó contra Wanda Nara y además de tratarla de "doña" denuncio que en el pasado la "mató por todos lados con sus amiguitos periodistas". Además dio a entender que la reunión familiar fue por pura conveniencia mediática: "Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza", disparó en X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres.

"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara

China Suárez.
play

La China Suárez respondió a la acusación de Wanda Nara sobre la malla de sus hijas: "Otra mentira más"

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

El futbolista le obsequió una cartera de LV personalizada a su pareja.

Cuánto cuesta el regalo personalizado que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por San Valentín

La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

El actor detalló su experiencia trabajando junto a la China Suárez.
play

Diego Cremonesi rompió el silencio y reveló cómo es trabajar con la China Suárez: "No se hablaba de..."

últimas noticias

La CGT brindó una conferencia de prensa.

La CGT destacó el paro general contra la reforma laboral y afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad"

Hace 19 minutos
La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Hace 21 minutos
Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Hace 23 minutos
El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

Hace 24 minutos
La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Hace 32 minutos