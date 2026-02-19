Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

La influencer Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, apuntó a su hermano menor Guido y lo trató de "traidor", tras conocerse una foto del joven junto a Wanda Nara, y sus dos hijas, y Maxi López y la actual pareja Martín Migueles.
La mediática no perdonó el encuentro de su hermano con los enemigos de Mauro Icardi en Buenos Aires y trató de "doña" a la conductora.
La imagen del reencuentro familiar circuló por las redes, y fue visto como un desafío ante la interna que vive la conductora de Telefe con su exmarido y dio su opinión sin filtros.
"No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer... Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado", sentenció en X.
La mediática dio a entender que la relación entre ella y Guido está pendiendo de un hilo ya que se habría aliado con los enemigos del delantero del Galatasaray, y en medio de un escandaloso divorcio de la pareja de famosos.
Tras conocerse la foto de la polémica familiar, Guido Icardi explicó que fue una noche especial en donde conoció personalmente a sus sobrinas, Francesca e Isabella. Por otro lado, desde los medios destacaron que el excuñado de Nara busca una oportunidad en los medios, o un trabajo en redes, por lo que se está mostrando desde que viajó de Rosario a Buenos Aires.
La modelo Ivana Icardi apuntó contra Wanda Nara y además de tratarla de "doña" denuncio que en el pasado la "mató por todos lados con sus amiguitos periodistas". Además dio a entender que la reunión familiar fue por pura conveniencia mediática: "Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza", disparó en X.