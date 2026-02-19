19 de febrero de 2026 Inicio
Mendoza: un guardia penitenciario se descompensó y murió en medio de la fuga de dos presos

El hombre fue asistido por sus compañeros y luego trasladado de un hospital, pero finalmente falleció. Los reclusos, que se encuentran identificados, permanecen intensamente buscados por las autoridades.

La Policía de Mendoza intervino en el hecho.

Un guardia del Servicio Penitenciario del departamento mendocino de Tunuyán se descompensó y murió mientras dos presos se escapaban. Las autoridades desplegaron un operativo para volver a detener a los reclusos, ya que permanecen prófugos.

Los gremios de transporte adhirieron mayoritariamente al paro nacional.
Cómo se vive el paro en las principales ciudades del país

El hecho se produjo en la cárcel ubicada en Emilio Civit y San Martín, donde ambos reclusos, identificados como Víctor Bravo Morón y Enrique Acosta Vega, lograron escapar. Ante esta situación, el personal montó un operativo para recapturarlos.

En tal sentido, el diario Los Andes expuso que durante la huida, un guardia penitenciario se desmayó y fue derivado de emergencia por sus compañeros a la guardia del hospital Scavarelli, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial indicó que los rastrillajes continuaban en distintas zonas del Valle de Uco. Las personas fugitivas habían sido vistas por última vez en la intersección de las calles Melchor Villanueva y 25 de Noviembre, en Tunuyán.

