Mendoza: un guardia penitenciario se descompensó y murió en medio de la fuga de dos presos El hombre fue asistido por sus compañeros y luego trasladado de un hospital, pero finalmente falleció. Los reclusos, que se encuentran identificados, permanecen intensamente buscados por las autoridades. Por + Seguir en







La Policía de Mendoza intervino en el hecho. Redes sociales

Un guardia del Servicio Penitenciario del departamento mendocino de Tunuyán se descompensó y murió mientras dos presos se escapaban. Las autoridades desplegaron un operativo para volver a detener a los reclusos, ya que permanecen prófugos.

El hecho se produjo en la cárcel ubicada en Emilio Civit y San Martín, donde ambos reclusos, identificados como Víctor Bravo Morón y Enrique Acosta Vega, lograron escapar. Ante esta situación, el personal montó un operativo para recapturarlos.

Embed En tal sentido, el diario Los Andes expuso que durante la huida, un guardia penitenciario se desmayó y fue derivado de emergencia por sus compañeros a la guardia del hospital Scavarelli, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial indicó que los rastrillajes continuaban en distintas zonas del Valle de Uco. Las personas fugitivas habían sido vistas por última vez en la intersección de las calles Melchor Villanueva y 25 de Noviembre, en Tunuyán.