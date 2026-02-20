El Gobierno cedió el artículo de las licencias y Diputados aprobó la reforma laboral, pero el proyecto tendrá que volver al Senado

Con el respaldo del PRO, la UCR y el MID, el oficialismo logró la sanción del texto, aunque con modificaciones. Ahora la Cámara alta deberá volver a debatirlo. La Casa Rosada apunta a que se convierta en ley antes de que concluya el período de extraordinarias para que Javier Milei pueda exhibir un triunfo legislativo en la inauguración de sesiones ordinarias el 1º de marzo.

En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Sin embargo, el texto sufrió modificaciones en el régimen de licencias médicas y deberá volver a debatirse en el Senado, que ya había dado media sanción la semana pasada.

El miércoles a última hora, tras una serie de negociaciones, la mesa política del Gobierno resolvió eliminar del proyecto el artículo 44 como consecuencia del fuerte rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias que figuraba en el texto que se aprobó en la Cámara alta.

La norma original establecía que en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario, dependiendo del caso (actualmente cobran el 100%). Ante las críticas de los sindicatos que derivaron en el paro general convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT) , la Casa Rosada reconoció el error y optó por quitar ese artículo para garantizarse los votos.

La aprobación en Diputados fue posible gracias al apoyo de los bloques del PRO, la UCR, el MID, los legisladores de Misiones y Salta que integran Innovación Federal, los bloques de Santa Cruz, San Juan, Elijo Catamarca e Independencia. Los bloques de Unión por la Patria, la Izquierda, Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica rechazaron la reforma.

El Senado, por su parte, ya convocó para este viernes a las 10 de la mañana al plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el Salón Azul del Congreso, con el objetivo de evitar la postergación y que el proyecto se convierta en ley la semana próxima.

El plan para que Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias con un triunfo legislativo

A través del Decreto 103/2026, publicado el miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el sábado 28 de febrero. El cambio agregó una jornada al cronograma previsto, que finalizaba el viernes 27.

La movida de la Casa Rosada tiene como único objetivo que la reforma laboral sea sancionada antes de que concluyan las sesiones extraordinarias. De ese modo, el Presidente podrá exhibir un triunfo legislativo el 1º de marzo en el Congreso, durante el discurso de inauguración del nuevo período de sesiones ordinarias.

MIlei apertura de sesiones

La aprobación en Diputados con la modificación que implicó la eliminación del artículo 44 sobre las licencias médicas obliga al Senado a debatir nuevamente el texto. La Cámara alta podrá aceptar las modificaciones o insistir con su redacción original.

El oficialismo apunta a que la ley obtenga sanción definitiva el viernes 27 de febrero, horas antes del cierre del período extraordinario y de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

Otra jornada de protestas y una brutal represión en el Congreso

Tal como sucedió la semana pasada durante el debate de la reforma laboral en el Senado, las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de manifestantes que protestaban en las inmediaciones del Congreso mientras el proyecto era tratado en la Cámara de Diputados.

Ante una multitud de manifestantes, la Policía abrió el vallado que los separaba de la gente y comenzó a detener a personas que protestaban en el lugar. Las motos y la infantería avanzaron en un operativo de seguridad desmesurado, mientras en el Congreso se debatía la reforma laboral.

Diversas organizaciones de derechos humanos, tomando fuentes de la fiscalía, aseguran que hay al menos 14 personas detenidas (9 por la Policía Federal y 5 por la Policía de la Ciudad). No se sabe si entre ellas se encuentran cuatro personas que fueron demoradas a primera hora de la tarde en la zona, que no estaban relacionadas con la manifestación.

En la transmisión en vivo de C5N se vio cómo un grupo numeroso de la Policía Federal Argentina maniató y sujetó en el piso, con golpes de puños y patadas, a un hombre del que no se sabe la identidad ni tampoco el lugar al que fue trasladado.

La brutal represión ocurrió en una zona cercana al palacio legislativo y tuvo como fin desalojar a los trabajadores, sindicalistas y vecinos que había en el lugar. Con una fuerte presencia de los uniformados -2.000 efectivos, que coparon la Plaza del Congreso-, hubo balazos de gomas, gases lacrimógenos, corridas y camiones hidrantes avanzando sobre la Avenida Rivadavia.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral