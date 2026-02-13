Un nene de seis años caminó 5 kilómetros por ruta en Santiago del Estero para denunciar que habían asesinado a su tío El hombre de 34 años yacía sin vida y con un disparo en el rostro. Su cuerpo estaba al costado del camino, a la altura de donde el niño había empezado a caminar. Por + Seguir en







La víctima tenía un disparo en la cara.

Un nene de 6 años fue encontrado solo y en estado de shock sobre la ruta provincial 13, en Santiago del Estero, luego de haber caminado varios kilómetros en plena oscuridad para pedir ayuda. Entre lágrimas, el menor alertó a los vecinos que habian matado a su tío.

El hecho ocurrió en la localidad Tomás Young, en el departamento General Taboada. Con el correr de las horas se confirmó que la víctima tenía 34 años y era un hombre muy conocido en la zona por su vínculo con el fútbol local.

A partir del testimonio del niño, las autoridades establecieron que el menor caminó cerca de cinco kilómetros entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Siguiendo el trayecto indicado, los efectivos hallaron el cuerpo en la banquina izquierda de la ruta, en el tramo que une Tomás Young con Bandera.

Según informó Diario Panorama, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el rostro. En el lugar también se encontraron una motocicleta Corven 150 cc de color azul sin dominio visible, una mochila y una escopeta.

Exequiel Fernández Fernández tenía 34 años La escena fue preservada para las pericias correspondientes y el procedimiento quedó a cargo del personal policial, bajo las directivas de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.