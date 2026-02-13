Un nene de 6 años fue encontrado solo y en estado de shock sobre la ruta provincial 13, en Santiago del Estero, luego de haber caminado varios kilómetros en plena oscuridad para pedir ayuda. Entre lágrimas, el menor alertó a los vecinos que habian matado a su tío.
El hecho ocurrió en la localidad Tomás Young, en el departamento General Taboada. Con el correr de las horas se confirmó que la víctima tenía 34 años y era un hombre muy conocido en la zona por su vínculo con el fútbol local.
A partir del testimonio del niño, las autoridades establecieron que el menor caminó cerca de cinco kilómetros entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Siguiendo el trayecto indicado, los efectivos hallaron el cuerpo en la banquina izquierda de la ruta, en el tramo que une Tomás Young con Bandera.
Según informó Diario Panorama, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el rostro. En el lugar también se encontraron una motocicleta Corven 150 cc de color azul sin dominio visible, una mochila y una escopeta.
La escena fue preservada para las pericias correspondientes y el procedimiento quedó a cargo del personal policial, bajo las directivas de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.
Horas después, el club Veteranos Unidos, donde jugaba la víctima, difundió un emotivo comunicado de despedida. “Con profundo dolor despedimos a Exequiel Fernández, joven de Tomás Young, un apasionado del fútbol cuya alegría, entrega y compañerismo dejaron huella en todos nosotros”, expresaron.
“Tu sonrisa en la cancha, tu valentía para enfrentar cada partido y tu amistad sincera permanecerán en la memoria de quienes te conocimos”, agregaron, antes de cerrar con un mensaje de despedida: “Descansá en paz, querido Exequiel ‘Dera’. Tu espíritu y tu juego vivirán por siempre en nuestros corazones”.