El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Termina con 70 años de atrasos"

La Oficina del Presidente difundió un comunicado con la firma de Javier Milei, que siguió la sesión en Diputados desde los Estados Unidos. "Significa creación de trabajo registrado, menor informalidad y normas laborales adaptadas al siglo XXI", afirmó.

Milei agradeció a los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral.

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral, que fue aprobada en las primeras horas del jueves por la Cámara de Diputados, y aseguró que la ley "termina con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales". A pesar del tono triunfalista del oficialismo, el proyecto aún debe volver al Senado para lograr la sanción definitiva.

El Merval y los ADRs reaccionaron al alza, pese al paro general y a la espera de la reforma laboral

"La Oficina del Presidente celebra la aprobación de Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos", sostuvo el texto, que no aclaró que se trata de una media sanción.

Para el Gobierno, "la aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina".

Además, destacó que "con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales", además de permitir "que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente".

"El presidente Javier G. Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente", concluyó.

Represión en la marcha contra la reforma laboral: al menos 14 detenidos y varios heridos

Germán Martínez contra reforma laboral: "El Gobierno armó packs para que los diputados puedan votar"

Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei.

Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei: "Lo apoyó y es un caballero"

El FMI respaldó la reforma laboral del Gobierno y destacó la acumulación de reservas

El FMI respaldó la reforma laboral del Gobierno y destacó la acumulación de reservas

La foto oficial del Consejo de Paz. 

Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Trump

Los gremios de transporte adhirieron mayoritariamente al paro nacional.

Cómo se vive el paro en las principales ciudades del país

El proyecto de reforma laboral plantea cambios en las indemnizaciones y horas extras.

Salarios, vacaciones y despidos: qué cambios hay en la reforma laboral que aprobó Diputados

Hace 45 minutos
Milei quiere abrir las sesiones ordinarias con la reforma laboral ya aprobada.

Contrarreloj en extraordinarias: el plan para que Milei abra sesiones con la reforma laboral aprobada

Hace 1 hora
Milei agradeció a los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral.

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Termina con 70 años de atrasos"

Hace 1 hora
El Gobierno cedió el artículo de las licencias y Diputados aprobó la reforma laboral, pero el proyecto tendrá que volver al Senado

Hace 2 horas
Rodrigo Castillo, el héroe de Lanús, grita con alma y vida el único gol del partido.

Lanús metió un triunfazo ante Flamengo por 1-0 y definirá la Recopa Sudamericana en Brasil

Hace 3 horas