El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Termina con 70 años de atrasos" La Oficina del Presidente difundió un comunicado con la firma de Javier Milei, que siguió la sesión en Diputados desde los Estados Unidos. "Significa creación de trabajo registrado, menor informalidad y normas laborales adaptadas al siglo XXI", afirmó.







Milei agradeció a los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral.

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral, que fue aprobada en las primeras horas del jueves por la Cámara de Diputados, y aseguró que la ley "termina con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales". A pesar del tono triunfalista del oficialismo, el proyecto aún debe volver al Senado para lograr la sanción definitiva.

Minutos después de la votación en la Cámara baja, que terminó con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial con la firma de Javier Milei. El mandatario no estuvo en Argentina durante el debate, ya que viajó a Estados Unidos para participar de la sesión inaugural del Consejo de Paz de Donald Trump.

"La Oficina del Presidente celebra la aprobación de Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos", sostuvo el texto, que no aclaró que se trata de una media sanción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2024689699026080238&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/mZLmIOJOhk — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 20, 2026 Para el Gobierno, "la aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina".

Además, destacó que "con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales", además de permitir "que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente".