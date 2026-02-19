Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja El ataque ocurrió en un complejo de viviendas en el barrio 18, donde los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos que intervinieron para detener al agresor. El acusado permanece bajo custodia policial. Por + Seguir en







Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Una mujer de 43 años fue asesinada a puñaladas dentro de su vivienda en San Martín. La víctima, identificada como Daniela Alejandra Gasis, sufrió heridas graves en el pecho y los brazos. El principal sospechoso es su pareja, Juan Ramón Díaz, de 42 años, quien fue reducido por los vecinos y permanece bajo custodia policial.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en un complejo de viviendas del barrio 18, cuando los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los residentes del complejo de viviendas. Al llegar al lugar, los vecinos encontraron a Daniela Gasis gravemente herida y lograron inmovilizar al agresor hasta la llegada de la policía. Asimismo, solicitaron rápidamente una ambulancia y la víctima fue trasladada por los paramédicos al Hospital Castex.

A pesar de los esfuerzos médicos, Daniela Alejandra Gasis murió poco después como consecuencia de la intensa pérdida de sangre de las heridas de extrema gravedad, provocadas por un cuchillo de carnicero que se puede ver en las imágenes que quedaron captadas en una cámara de seguridad.

En el video se puede ver al agresor empuñando un cuchillo de carnicero, mientras la víctima intenta escapar de su departamento. En medio de los gritos desesperados, la mujer baja las escaleras buscando ayuda, pero se desploma en el piso gravemente herida. La secuencia refleja la violencia del hecho y el dramatismo de los últimos momentos de la víctima antes de ser auxiliada por los vecinos.

Efectivos de la Policía Ecológica, que realizaban un operativo de prevención en la zona, intervinieron en el lugar y lograron arrestar a Díaz, señalado como el principal sospechoso del femicidio.