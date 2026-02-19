Lanús metió un triunfazo ante Flamengo por 1-0 y definirá la Recopa Sudamericana en Brasil Con un golazo de Castillo de cabeza, el Granate, campeón de la Sudamericana, se plantó ante las figuras del Mengao, ganador de la última Libertadores, y sacó un gran resultado en La Fortaleza de cara a la revancha de la próxima semana en el Maracaná. Por + Seguir en







Rodrigo Castillo, el héroe de Lanús, grita con alma y vida el único gol del partido. @clublanus

Lanús superó a Flamengo por 1-0, en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Con gol de Rodrigo Castillo, de cabeza, el Granate se plantó ante las figuras galácticas del Mengao y consiguió un triunfazo más que merecido, que lo posiciona de la mejor manera de cara a la revancha, del próximo jueves en el Maracaná.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConmebolRecopa/status/2024671542588633465&partner=&hide_thread=false ¡Victoria de @clublanus! Sacó ventaja en busca del título de la CONMEBOL #Recopa. pic.twitter.com/vrfLuAuHz1 — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) February 20, 2026 En el entre los últimos campeones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, fue el equipo de Mauricio Pellegrino quien pisó fuerte el campo de juego en el Sur de la provincia y se llevó por delante al conjunto brasileño. Con un 11 titular que juega de memoria, el Granate jugó una verdadera final en el arranque de la serie y se llevó más que un triunfo.

Con bajas como Jorginho, Saúl Iñíguez y Wallace Yan, con distintas lesiones y el ecuatoriano Gonzalo Plata, suspendido, pero con estrellas como Lucas Paquetá, el pase más caro de la historia del fútbol sudamericana (alrededor de u$s50 millones), el conjunto de Río de Janeiro puso lo mejor que tiene en La Fortaleza y no le alcanzó ante el gran planteo del local, que le quitó la pelota y apostó a encontrar a su goleador, Castillo, en el área.

marcich varela lanus flamengo Sasha Marcich, quien metió una asistencia bárbara para el gol de Lanús, lucha el balón con el uruguayo Varela. @clublanus Tal el así que al delantero surgido en las Inferiores de River, y que no llegó a debutar en la Primera del Millonario, le anularon dos goles, tanto en el primero como en el segundo tiempo, por offsides muy finos, chequeados en el VAR. Sin embargo, la tercera fue la vencida y a los 32' del complemento, conectó de cabeza un centro preciso de Sasha Marcich para desatar la locura en el Sur.

De esta manera, tras el partido de ida, la revancha entre Lanús y Flamengo será el próximo jueves, en el mítico Maracaná en Río de Janeiro. La Reglamentación de la Recopa señala que no se tendrá en cuenta el gol como visitante y, en caso de empate, se disputará un alargue de 30 minutos. Si persiste la paridad, el ganador se definirá a través de la ejecución de penales.