18 de febrero de 2026 Inicio
Pablo Cuchán, el femicida que descuartizó y quemó a su novia en la parrilla, salió de la cárcel

La Justicia de Bahía Blanca declaró prescripta la causa por lesiones y amenazas realizadas por sus exparejas y ordenó la inmediata liberación del acusado. Sin embargo, permanece pendiente el pago de una indemnización millonaria a la familia de Luciana Moretti, la joven de 15 años asesinada en 2004.

Pablo Cuchán descuartizó y quemó a su novia en la parrilla en octubre de 2004. 

Pablo Cuchán, el asesino conocido descuartizar y quemar en la parrilla a Luciana Moretti de 15 años, en Bahía Blanca, salió en libertad después de la que la Justicia considerara prescripta la causa por lesiones y amenazas realizadas por sus exparejas. El femicida cumplía una pena de tres años de prisión impuesta en febrero de 2024. Los cargos correspondían a lesiones leves agravadas y amenazas denunciadas por quienes fueron sus parejas durante su estadía en la cárcel.

Tania Suárez y Néstor Maldonado.
Liberaron a Néstor Maldonado, el único acusado por el caso Tania Suárez: "Cosechamos justicia"

Cuchán en octubre de 2004 descuartizó y quemó el cuerpo de la joven de 15 años en una parrilla en la localidad de Ingeniero White, Se encontraba cumpliendo una condena de tres años de prisión en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra, impuesta en febrero de 2024 correspondiente a lesiones leves agravadas y amenazas denunciadas por sus exparejas.

A pesar de que esa sentencia fue confirmada por la Cámara Penal bahiense en julio de 2025, la defensa de Cuchán presentó recursos extraordinarios que todavía no fueron resueltos por la Suprema Corte bonaerense. No obstante, el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Gabriel Giuliani, dictó el fallo que dispuso la inmediata liberación del acusado desde el penal de Saavedra.

El abogado del femicida, Maximiliano De Mira, había solicitado la extinción de la acción penal por prescripción, planteo que logró prosperar este martes pese a la firme oposición de la fiscalía interviniente. La defensa se apoyaba en que los delitos atribuidos no superan los dos años de pena cada uno y que ese plazo ya había transcurrido sin que el fallo quedara firme. La justicia ordenó la libertad del detenido y aclaró que “no se encuentra acreditado en este proceso que el imputado haya cometido con posterioridad otro delito, lo que operaría como acto interruptivo”.

El femicidio de Luciana Moretti

Días atrás, la Justicia Civil de Bahía Blanca condenó a Pablo Cuchán a abonar una indemnización de 276.889.000 pesos a la familia de Luciana Moretti, la adolescente de 15 años asesinada en octubre de 2004. El fallo, dictado por el juez Juan Carlos Tufari del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, estableció el resarcimiento por daño moral, psíquico y material, además de la pérdida de chance y diversos gastos. No obstante, la sentencia aún no está firme y podría ser apelada por la defensa ante la Cámara correspondiente.

La joven tenía 15 años cuando su novio (Cuchán) la asesinó, descuartizó y después intentó deshacerse de la evidencia quemando su cuerpo en una parrilla que tenía en la casa donde vivía con sus padres en la localidad bahiense de Ingeniero White. Con el luminol se pudo determinar el lugar donde se produjo la muerte y descuartizamiento de la víctima....la había descuartizado utilizando tres cuchillas”, había expresado en su momento la abogada de la familia.

Pese a las pruebas en su contra, Pablo Cuchán sostuvo durante tres años que Luciana Moretti había muerto por una sobredosis. Negó haberla descuartizado, aunque admitió que incineró el cuerpo: lo colocó en una parrilla, lo roció con 20 litros de solvente, apiló diez bolsas de leña encima y lo prendió fuego. “No veía salida”, declaró en el juicio, donde describió la escena y justificó su accionar en el apuro. La Justicia lo condenó en primera instancia a 18 años de prisión, pena que luego fue reducida a 17 por la Cámara de Casación.

En 2016 obtuvo la libertad condicional por “comportamiento ejemplar”, pero regresó a prisión en 2019 tras ser denunciado por violencia de género en Monte Hermoso. El 24 de octubre de 2021 volvió a salir de la Unidad Penal 19 de Saavedra, aunque poco después fue nuevamente detenido a raíz de la denuncia de otra expareja por lesiones y amenazas.

Hace 6 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero

Hace 46 minutos
El deseo de la pequeña hija del exjugador de GH evitó un desenlace fatal.

Un ex ganador de Gran Hermano se salvó de un incendio que pudo ser fatal: "Perdí todo"

Hace 50 minutos
Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

En un juicio histórico, Mark Zuckerberg reconoció que Instagram tardó en identificar usuarios menores de edad

Hace 59 minutos
 El presidente de FIFA dijo sentirse “sorprendido” y “entristecido” ante lo ocurrido en la Champions League. 

Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock"

Hace 1 hora