Pablo Cuchán, el femicida que descuartizó y quemó a su novia en la parrilla, salió de la cárcel

Pablo Cuchán, el asesino conocido descuartizar y quemar en la parrilla a Luciana Moretti de 15 años, en Bahía Blanca, salió en libertad después de la que la Justicia considerara prescripta la causa por lesiones y amenazas realizadas por sus exparejas. El femicida cumplía una pena de tres años de prisión impuesta en febrero de 2024. Los cargos correspondían a lesiones leves agravadas y amenazas denunciadas por quienes fueron sus parejas durante su estadía en la cárcel.
Cuchán en octubre de 2004 descuartizó y quemó el cuerpo de la joven de 15 años en una parrilla en la localidad de Ingeniero White, Se encontraba cumpliendo una condena de tres años de prisión en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra, impuesta en febrero de 2024 correspondiente a lesiones leves agravadas y amenazas denunciadas por sus exparejas.
A pesar de que esa sentencia fue confirmada por la Cámara Penal bahiense en julio de 2025, la defensa de Cuchán presentó recursos extraordinarios que todavía no fueron resueltos por la Suprema Corte bonaerense. No obstante, el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Gabriel Giuliani, dictó el fallo que dispuso la inmediata liberación del acusado desde el penal de Saavedra.
El abogado del femicida, Maximiliano De Mira, había solicitado la extinción de la acción penal por prescripción, planteo que logró prosperar este martes pese a la firme oposición de la fiscalía interviniente. La defensa se apoyaba en que los delitos atribuidos no superan los dos años de pena cada uno y que ese plazo ya había transcurrido sin que el fallo quedara firme. La justicia ordenó la libertad del detenido y aclaró que “no se encuentra acreditado en este proceso que el imputado haya cometido con posterioridad otro delito, lo que operaría como acto interruptivo”.
El femicidio de Luciana Moretti
Días atrás, la Justicia Civil de Bahía Blanca condenó a Pablo Cuchán a abonar una indemnización de 276.889.000 pesos a la familia de Luciana Moretti, la adolescente de 15 años asesinada en octubre de 2004. El fallo, dictado por el juez Juan Carlos Tufari del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, estableció el resarcimiento por daño moral, psíquico y material, además de la pérdida de chance y diversos gastos. No obstante, la sentencia aún no está firme y podría ser apelada por la defensa ante la Cámara correspondiente.
La joven tenía 15 años cuando su novio (Cuchán) la asesinó, descuartizó y después intentó deshacerse de la evidencia quemando su cuerpo en una parrilla que tenía en la casa donde vivía con sus padres en la localidad bahiense de Ingeniero White. Con el luminol se pudo determinar el lugar donde se produjo la muerte y descuartizamiento de la víctima....la había descuartizado utilizando tres cuchillas”, había expresado en su momento la abogada de la familia.
Pese a las pruebas en su contra, Pablo Cuchán sostuvo durante tres años que Luciana Moretti había muerto por una sobredosis. Negó haberla descuartizado, aunque admitió que incineró el cuerpo: lo colocó en una parrilla, lo roció con 20 litros de solvente, apiló diez bolsas de leña encima y lo prendió fuego. “No veía salida”, declaró en el juicio, donde describió la escena y justificó su accionar en el apuro. La Justicia lo condenó en primera instancia a 18 años de prisión, pena que luego fue reducida a 17 por la Cámara de Casación.
En 2016 obtuvo la libertad condicional por “comportamiento ejemplar”, pero regresó a prisión en 2019 tras ser denunciado por violencia de género en Monte Hermoso. El 24 de octubre de 2021 volvió a salir de la Unidad Penal 19 de Saavedra, aunque poco después fue nuevamente detenido a raíz de la denuncia de otra expareja por lesiones y amenazas.