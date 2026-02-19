Sesión especial en Diputados, en vivo: sin el artículo de licencias por enfermedad, se debate la reforma laboral

Live Blog Post

Paro en protesta por la reforma laboral: principales puntos cortados en el AMBA

Panamericana, ramal Tigre : interrupción total en ambos sentidos por organizaciones de izquierda.

Autopista Buenos Aires–La Plata : corte en la subida sentido a Capital Federal.

Puente Pueyrredón : bloqueo en uno de los principales accesos entre Avellaneda y la Ciudad.

Puente La Noria : protestas con reducción de carriles y demoras.

Acceso Oeste (altura Moreno) : concentración y corte parcial.

Ruta 3 (La Matanza): manifestantes interrumpen el tránsito en la zona de Salvigni.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración desde el mediodía en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, con movilización hacia el Congreso. Más temprano, a las 11, se realiza una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

En el interior bonaerense y en provincias como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Chubut y La Pampa también se desarrollan actos y movilizaciones, con distintos niveles de impacto en la circulación.

La jornada se anticipa extensa, con complicaciones en el tránsito durante todo el día y un operativo de seguridad reforzado en los accesos a la Capital Federal, mientras el oficialismo intenta avanzar con una de las reformas estructurales más debatidas del año.

Dónde son los cortes en el Gran Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se anunciaron interrupciones en puntos clave de circulación, entre ellos:

Avellaneda : Bajada del Puente Nicolás Avellaneda.

: Bajada del Puente Nicolás Avellaneda. Quilmes : Triángulo de Bernal.

: Triángulo de Bernal. Guernica : Ruta 210 y avenida Eva Perón.

: Ruta 210 y avenida Eva Perón. Glew : Ruta 205 y Patria.

: Ruta 205 y Patria. Longchamps : Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1.

: Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1. Claypole : Ruta 4, Puente de Claypole.

: Ruta 4, Puente de Claypole. Lomas de Zamora : Recondo y Camino Negro, Puente La Noria.

: Recondo y Camino Negro, Puente La Noria. La Plata : Bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; intersecciones de 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72.

: Bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; intersecciones de 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72. La Matanza : Ruta 3 y Salvigni.

: Ruta 3 y Salvigni. Moreno : Ruta 23 y Acceso Oeste (Gaona).

: Ruta 23 y Acceso Oeste (Gaona). Máximo Paz: Ruta 205 y Pereda.

También habrá actividades en los siguientes puntos:

San Nicolás - 10 horas, Sarmiento y Lavalle

- 10 horas, Sarmiento y Lavalle Ayacucho - 10 horas, Volanteada en distintos puntos de la ciudad

- 10 horas, Volanteada en distintos puntos de la ciudad Mar del Plata - 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales

- 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales Necochea - 9 horas, Calle 59 y 64

- 9 horas, Calle 59 y 64 Bahía Blanca - 10 horas, Plaza Rivadavia

- 10 horas, Plaza Rivadavia Carmen de Patagones - 10 horas, Radio abierta en Plaza Villarino

- 10 horas, Radio abierta en Plaza Villarino Junín - 11 horas, Volanteada

- 11 horas, Volanteada Azul - Conferencia de prensa en horario a definir

- Conferencia de prensa en horario a definir Pergamino - 11 horas, Radio abierta y volanteada

- 11 horas, Radio abierta y volanteada Coronel Rosales - 10 horas, Yrigoyen y 25 De Mayo

Otras protestas y concentraciones en el interior del país