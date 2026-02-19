EN VIVO

Legislación clave

Sesión especial en Diputados, en vivo: sin el artículo de licencias por enfermedad, se debate la reforma laboral

La cámara baja trata desde las 14 el proyecto impulsado por el Gobierno, que cedió al retiro del ítem vinculado al régimen de ausencias. Mientras tanto, la ciudad tiene poco movimiento por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

- 19 de febrero 2026 - 08:01
La Cámara de Diputados sesiona contrarreloj para poder sancionar la ley durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
La Cámara de Diputados sesiona contrarreloj para poder sancionar la ley durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

La Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 14 para el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en medio del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La Libertad Avanza (LLA) confirmó el retiro del artículo 44, vinculado a las licencias por enfermedad, uno de los puntos que había generado un aluvión de críticas sindicales, políticas y empresariales en los últimos días. Tras la polémica instalada en el debate público, el Gobierno terminó por ceder y eliminar ese apartado del texto para garantizar los apoyos necesarios y asegurar la mayoría en comisión. El resto del texto, quedó tal cual se aprobó en el Senado.

La polémica surgió a partir del artículo que modifica el régimen de ausencias por enfermedades o accidentes no laborales y que establece que, después de un determinado período, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario según tengan o no cargas familiares. La omisión de una diferenciación clara entre patologías graves y leves encendió las alarmas tanto en la oposición como en sectores dialoguistas.

Mientras tanto, con la confianza de que la iniciativa será aprobada en la cámara baja, la Dirección General de Comisiones del Senado ya adelantó la invitación para el plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y puso como fecha el viernes 20. Esto se debe a que, en caso de tener media sanción en Diputados, sería con cambios en el texto, por lo que debe volver a la cámara de origen, en este caso el Senado.

Paro en protesta por la reforma laboral: principales puntos cortados en el AMBA

  • Panamericana, ramal Tigre: interrupción total en ambos sentidos por organizaciones de izquierda.

  • Autopista Buenos Aires–La Plata: corte en la subida sentido a Capital Federal.

  • Puente Pueyrredón: bloqueo en uno de los principales accesos entre Avellaneda y la Ciudad.

  • Puente La Noria: protestas con reducción de carriles y demoras.

  • Acceso Oeste (altura Moreno): concentración y corte parcial.

  • Ruta 3 (La Matanza): manifestantes interrumpen el tránsito en la zona de Salvigni.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración desde el mediodía en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, con movilización hacia el Congreso. Más temprano, a las 11, se realiza una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

En el interior bonaerense y en provincias como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Chubut y La Pampa también se desarrollan actos y movilizaciones, con distintos niveles de impacto en la circulación.

La jornada se anticipa extensa, con complicaciones en el tránsito durante todo el día y un operativo de seguridad reforzado en los accesos a la Capital Federal, mientras el oficialismo intenta avanzar con una de las reformas estructurales más debatidas del año.

Dónde son los cortes en el Gran Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se anunciaron interrupciones en puntos clave de circulación, entre ellos:

  • Avellaneda: Bajada del Puente Nicolás Avellaneda.
  • Quilmes: Triángulo de Bernal.
  • Guernica: Ruta 210 y avenida Eva Perón.
  • Glew: Ruta 205 y Patria.
  • Longchamps: Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1.
  • Claypole: Ruta 4, Puente de Claypole.
  • Lomas de Zamora: Recondo y Camino Negro, Puente La Noria.
  • La Plata: Bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; intersecciones de 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72.
  • La Matanza: Ruta 3 y Salvigni.
  • Moreno: Ruta 23 y Acceso Oeste (Gaona).
  • Máximo Paz: Ruta 205 y Pereda.

También habrá actividades en los siguientes puntos:

  • San Nicolás - 10 horas, Sarmiento y Lavalle
  • Ayacucho - 10 horas, Volanteada en distintos puntos de la ciudad
  • Mar del Plata - 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales
  • Necochea - 9 horas, Calle 59 y 64
  • Bahía Blanca - 10 horas, Plaza Rivadavia
  • Carmen de Patagones - 10 horas, Radio abierta en Plaza Villarino
  • Junín - 11 horas, Volanteada
  • Azul - Conferencia de prensa en horario a definir
  • Pergamino - 11 horas, Radio abierta y volanteada
  • Coronel Rosales - 10 horas, Yrigoyen y 25 De Mayo

Otras protestas y concentraciones en el interior del país

  • Santa Fe: cortes en el Gran Rosario y movilizaciones en la capital provincial.
  • Chubut: acto en Comodoro Rivadavia.
  • Mendoza: concentración en el nudo vial.
  • Jujuy: convocatoria en Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno.
  • La Pampa: movilización en Plaza San Martín, en Santa Rosa.

Javier Milei viajó otra vez a Estados Unidos en medio del paro de la CGT y el debate por la reforma laboral

En un clima interno marcado por la tensión social y económica, con la reforma laboral en discusión en el Congreso y un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el presidente Javier Milei realizó este jueves un nuevo viaje a Estados Unidos.

Se trata del decimocuarto desembarco del jefe de Estado en territorio norteamericano desde que asumió en diciembre de 2023, una cifra que lo convierte en el presidente democrático con mayor cantidad de visitas a ese país en sus primeros dos años de gestión. La estadística no es menor: refleja el peso estratégico que la Casa Rosada le asigna a la relación con Washington y, en particular, al vínculo político con el republicano Donald Trump.

La visita es breve y concentrada en la capital estadounidense, donde el economista libertario participará en la sesión inaugural del Consejo de Paz. Milei busca reforzar su alineamiento con la administración republicana y profundizar contactos en el plano diplomático y comercial. La delegación es acotada: lo acompañan el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Paro nacional contra la reforma laboral: cortes en accesos y fuerte operativo de seguridad en el AMBA

La jornada de huelga convocada por la CGT se vive con bloqueos en rutas, puentes y autopistas estratégicas. Organizaciones de izquierda, movimientos sociales y sectores sindicales encabezan las protestas mientras el Congreso debate el proyecto.

Aunque la central obrera no organizó una movilización central, distintas organizaciones de izquierda, movimientos sociales y gremios decidieron avanzar con cortes y piquetes en accesos neurálgicos a la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos del conurbano bonaerense. En cada uno de los bloqueos se observa un importante despliegue de fuerzas de seguridad, con presencia policial y controles en las inmediaciones.

El clima se recalentó aún más tras el conflicto en la empresa Fate, que anunció el cierre de su planta en San Fernando y el despido de más de 900 trabajadores. Si bien el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, el impacto del anuncio se hizo sentir en la previa del debate parlamentario.

Según los organizadores, hay más de 130 acciones previstas en todo el país, entre cortes, concentraciones y radios abiertas, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Congreso.

En la previa del paro, hubo cacerolazos contra la reforma laboral en distintos barrios de CABA

En la previa del paro general convocado por la CGT, distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires fueron escenario este miércoles por la noche de ruidazos, cacerolazos y protestas en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, y que la Cámara de Diputados tratará este jueves a partir de las 14.

Algunos de los puntos de mayor concentración fueron los barrios de Caballito, Almagro, San Telmo, Villa Crespo y Boedo. Además, hubo personas que se acercaron a las inmediaciones del Congreso, que ya se encuentra vallado de cara a la sesión de este jueves, donde el oficialismo buscará darle media sanción a la iniciativa de la reforma laboral.

Qué decía el artículo 44 de la reforma laboral que fue eliminado por el Gobierno

"ARTÍCULO 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

'Artículo 208: Plazos. Remuneración. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrare impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años.

La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.

Sin perjuicio de lo expuesto, cuando la enfermedad o accidente derive de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud, el trabajador percibirá el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración calculada. En los casos de accidentes o enfermedades ajenas al trabajo que no encuadren en el párrafo anterior, el trabajador percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de la remuneración calculada'".

Paro general de la CGT: qué sectores confirmaron adhesión y cuáles seguirán en funcionamiento durante el paro

Los sectores que paralizarán sus tareas

Los gremios con mayor poder de movilización garantizan un cese total de actividades en áreas estratégicas. Los servicios que no estarán operativos son:

  • Transporte público: no funcionarán los trenes, el Premetro ni ninguna línea de subte, según anunciaron La Fraternidad y Metrodelegados, respectivamente. UTA confirmó su adhesión al paro y no habrá colectivos de corta, media y larga distancia.

  • Vuelos: las agrupaciones aeronáuticas cancelarán la totalidad de los viajes nacionales e internacionales en las terminales del país.

  • Bancos: la Asociación Bancaria comunicó que las entidades financieras cerrarán sus puertas y suspenderán la atención presencial al público durante la jornada.

  • Dependencias estatales: ATE indicó que la administración pública y oficinas del Estado interrumpirán sus tareas. Solo habrá guardias mínimas en centros de salud.

  • Recolección e industria: Camioneros, que incluye a los recolectores de residuos, se sumó al cese de actividades. Aceiteros y UOM aplicarán la misma medida y llamaron a marchar, porque argumentaron solo parar no es suficiente.

Actividades que tendrán funcionamiento parcial

A pesar de la medida de fuerza, algunas empresas intentan sostener la operatividad mediante modalidades digitales o decisiones individuales. Los servicios operativos bajo condiciones especiales son:

  • Colectivos: Grupo DOTA y La Nueva Metropol confirmaron que mantendrán el nivel de servicio habitual en Capital Federeal y Gran Buenos Aires.

  • Banca digital: los usuarios podrán realizar transferencias y pagos a través de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos con normalidad.

  • Salud de emergencia: las clínicas y hospitales asegurarán la atención de urgencias por guardia, aunque suspenderán los turnos programados previamente.

  • Comercios y locales: aunque los gremios del sector avalan el paro, los supermercados y restaurantes abrirán según la voluntad de sus dueños, aunque la falta de transporte dificultará la llegada de empleados.

  • Ámbito educativo: la adhesión de docentes resultará dispar debido a las notificaciones oficiales sobre descuentos salariales de parte del Gobierno a estatales. Se prevé que algunos educadores se presentarán en sus respectivas instituciones para la realización de exámenes de febrero.

La sesión especial en Diputados por la reforma laboral comienza a las 14

El oficialismo firmó este miércoles el dictamen de mayoría de la reforma laboral que llevará al recinto este jueves a las 14. El despacho obtuvo 44 firmas durante un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

Pedido de sesión Diputados reforma laboral
Pedido de sesión para tratar la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Pedido de sesión para tratar la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

