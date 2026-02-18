Liberaron a Néstor Maldonado, el único acusado por el caso Tania Suárez: "Cosechamos justicia" Se encontraba preso desde el 16 de enero, acusado de privación ilegítima de la libertad. La mujer había desaparecido y fue hallada con vida luego de 48 horas. Por + Seguir en







Tania Suárez y Néstor Maldonado.

Néstor Maldonado, el único detenido como imputado en el caso de Tania Suárez, fue liberado en el marco de la investigación tras la desaparición de la mujer en la provincia de Córdoba, que luego de 48 horas fue hallada con vida, atada y con una bolsa en la cabeza.

En diálogo con El Doce, el abogado de Maldonado, Carlos Nayi, celebró su liberación: "Lo decimos desde un primer momento. Cosecharás lo que siembras. Sembramos la verdad y hoy cosechamos justicia". El hombre permanecía detenido desde el 16 de enero, acusado de privación ilegítima de la libertad contra Suárez.

En tal sentido, el letrado advirtió que su defendido estuvo "33 días detenido con acusaciones muy graves, como privación ilegal de la libertad calificada, lesiones leves calificadas, en contexto de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal. Vivió un calvario privado de la libertad".

Tania Suárez Córdoba Tania Suárez. Redes sociales Súarez, de 35 años, quien había salido de su casa el 11 de enero para encontrarse con un hombre que conoció por una aplicación de citas en la localidad de La Cumbre. La búsqueda había iniciado luego de que la familia perdiera contacto con ella, tras un encuentro en el parque capitalino. La mujer habría enviado a sus allegados algunos mensajes preocupantes, lo que suscitó la búsqueda inmediata.

La mujer, madre de cuatro hijos, fue hallada maniatada en La Cumbre alrededor de las 18.30 del 13 de enero. De inmediato, fue trasladada para realizarles estudios médicos, explicaron y luego será derivada al Polo de la Mujer para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El hecho se conoció luego de que personal de Bomberos alertara a la Policía sobre un hombre que apareció en el cuartel de la localidad cordobesa y dijo ver a una mujer al costado del río. Al llegar al lugar, los oficiales identificaron a la mujer y, posteriormente, fue trasladada a un hospital local para su evaluación.