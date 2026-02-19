Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario El masivo evento se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y contará con la presencia de artistas internacionales y nacionales que ya tiene sus cronogramas definidos. Se confirmaron nuevas incorporaciones a la grilla con artistas nacionales. + Seguir en







Los artistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

A menos de un mes para el Lollapalooza Argentina 2026, la organización dio a conocer la grilla completa con días, horarios y escenarios en las que se presentarán más de 100 artistas entre nacionales e internaciones que serán parte del mega evento más esperados por todos.

El festival, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, contará con Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros, como los artistas de renombre, pero también confirmaron nuevas incorporaciones a la grilla: “Turf, Gordo y Ángela Torres, bienvenidos al line up”, escribieron en las redes sociales.

En el detalle de esta nueva edición 2026, con la que Lollapalooza inicia su segunda década en Argentina, se detallaron también los horarios de apertura de las puertas e indicaron los ingreso al festival se realizará por los accesos habituales del Hipódromo de San Isidro, que podrán consultarse en el sitio oficial y redes del festival junto con mapas y recomendaciones para facilitar la llegada. Las entradas continúan disponibles a través de AllAccess.

Lollapalooza Argentina 2026: día por día, los horarios y grilla completa Viernes 13 de marzo De acuerdo a lo que detalló la organización, durante el primer día del Lollapalooza las puertas abrirán a las 12:30 y los shows de la jornada comenzarán a las 13:45.

En dicha fecha los artistas más destacados son Tyler, The Creator; Lorde y Turnstile, quienes tendrán sus shows durante el tramo nocturno.

Line Up Lollapalooza 2026 - Viernes 13 Sábado 14 de marzo En la segunda jornada del mega evento, la apertura de las puertas será a las 11:30, mientras que las presentaciones musicales iniciarán a las 13:45. En dicha fecha los artistas más destacados son Chappell Roan; Skrillerx; Lewis Capaldi y Paulo Londra, pero también contará con la presencia de Ángela Torres, Soledad y Aitana, entre otras. Line Up Lollapalooza 2026 - Sábado 14 Domingo 15 de marzo La última jornada abrirá sus puertas a partir de las 11:30 y los shows también comenzarán como en las jornadas anteriores. En el cierre, se podrá disfrutar de las presentaciones de Sabrina Carpenter; Deftones; Doechii y Ratones Paranoicos, entre otros. Line Up Lollapalooza 2026 - Domingo 15