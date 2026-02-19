19 de febrero de 2026 Inicio
El nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen en el Senado y avanza en el Congreso

El proyecto oficialista, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y se espera que la ley sea sancionada el jueves próximo, en una sesión extraordinaria.

Por
Gonzalo Guzmán Coraita y Ezequiel Atauche (LLA) y Romina Monzón

El oficialismo obtuvo dictamen esta tarde del proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. durante un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado y consiguió el despacho de la iniciativa, que será tratada en el recinto la próxima semana. "La semana que viene lo vamos a convertir en Ley", confirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el oficialismo.
El proyecto ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, con 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión. La privación de la libertad quedará reservada como último recurso.

"En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada", expresó la exministra de Seguridad en su cuenta de X. Además, añadió: "A las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado".

Durante el plenario de comisiones, encabezadas por los senadores Gonzalo Guzmán Coraita (Salta, La Libertad Avanza) y Ezequiel Atauche (Jujuy, La Libertad Avanza), familiares de víctimas de asesinatos expusieron su doloroso relato en las comisiones. Los testimonios fueron los de Laura Fernández, madre de Lara (17 años), asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón; Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, asesinado a sangre fría en noviembre de 2021 y Karina Albarenga, madre de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque grupal a la salida de una fiesta.

patricia bullrich senado comisiones
La senadora por LLA Patricia Bullrich celebró el dictamen en el Senado.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La iniciativa fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad queda establecida como último recurso.

Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.

Durante el tratamiento en comisión se incorporó explícitamente que los menores no podrán cumplir penas privativas de libertad en los mismos establecimientos que los adultos.

