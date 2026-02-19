Paro general de la CGT: la Ciudad se encuentra semivacía y con baja actividad La medida de fuerza comenzó desde la medianoche. Hay menos movimiento en avenidas, estaciones y accesos, comercios cerrados, basura acumulada en algunos barrios y transporte reducido. Por + Seguir en







Desde las 0 de este jueves rige el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno lleva hoy al debate en la Cámara de Diputados. La medida se siente con fuerza en la calle: la postal es la de un feriado largo, con persianas bajas, tránsito liviano y andenes casi desiertos.

En las principales avenidas y accesos a la Ciudad de Buenos Aires el flujo vehicular es sensiblemente menor al habitual en un día hábil. Las estaciones ferroviarias permanecen cerradas y muchos locales comerciales permanecen cerrados en los distintos barrios porteños. También se resiente la actividad en bancos y oficinas públicas.

A eso se suma la falta de recolección de residuos. Durante la madrugada no hubo servicio y en distintos barrios porteños comienza a verse acumulación de bolsas de basura en esquinas y contenedores desbordados, otra señal del impacto concreto de la huelga en la vida cotidiana.

La central obrera convocó el cese total de actividades por 24 horas y busca que el impacto sea visible en todo el país. Aunque no habrá movilización masiva hacia el Congreso, distintos gremios adhieren a la protesta y paralizan servicios clave. El Gobierno, por su parte, anticipa que descontará el día a los empleados estatales que no concurran a trabajar.

En materia de transporte, el funcionamiento es dispar. No hay trenes ni subtes y la frecuencia de vuelos se ve afectada. En el caso de los colectivos, la circulación es limitada: algunas unidades salen a la calle, lo que genera movimiento puntual en ciertos corredores, pero lejos del ritmo habitual de un jueves.

Qué líneas de DOTA están activas El grupo empresario DOTA informa que mantiene en circulación 65 líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con cronograma similar al de un día hábil, aunque con menor demanda. Entre las líneas que funcionan se encuentran: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60 (con servicio reducido), 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117. También prestan servicio las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, cubriendo trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada.