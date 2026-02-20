20 de febrero de 2026 Inicio
Salarios, vacaciones y despidos: qué cambios hay en la reforma laboral que aprobó Diputados

La Cámara baja le dio media sanción al proyecto, pero, como sufrió modificaciones, ahora debe volver al Senado para su aprobación definitiva. El oficialismo eliminó el polémico artículo sobre las licencias por enfermedad.

El proyecto de reforma laboral plantea cambios en las indemnizaciones y horas extras.

Tras una maratónica sesión y negociaciones contrarreloj con los bloques aliados, el gobierno de Javier Milei consiguió en las primeras horas del jueves la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, con 135 votos a favor y 115 en contra. Como el texto sufrió modificaciones, ahora deberá ser tratado nuevamente en el Senado.

Milei quiere abrir las sesiones ordinarias con la reforma laboral ya aprobada.
Contrarreloj en extraordinarias: el plan para que Milei abra sesiones con la reforma laboral aprobada

Para conseguir el voto de sus aliados, la mesa política del Gobierno decidió eliminar el polémico artículo 44, que trataba sobre el régimen de licencias médicas. La norma original establecía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario, dependiendo del caso.

Uno de los cambios más importantes que plantea el proyecto tiene que ver con las indemnizaciones por despido, ya que modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario, y quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

A su vez, se incorpora la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un sistema de fondo de cese laboral, si así lo acuerdan sindicatos y cámaras empresarias en el marco de un convenio colectivo. El esquema funcionaría con aportes mensuales del empleador a una cuenta individual del trabajador.

Por otro lado, la reforma regula de manera expresa el denominado "banco de horas": las horas trabajadas por encima de la jornada legal podrán compensarse con descansos futuros en lugar de abonarse como horas extras, siempre que exista acuerdo escrito entre empleador y trabajador o en el marco de la negociación colectiva.

El sistema deberá respetar los descansos mínimos legales, que son de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. También podrán aplicarse esquemas de jornada promedio según lo establezcan convenios o acuerdos sectoriales. Entre las alternativas previstas figuran el pago de horas extras, los francos compensatorios o el banco de horas.

En cuanto a las vacaciones, el período para otorgarlas mantiene entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque podrá acordarse otro momento por mutuo consentimiento. La novedad es la posibilidad de fraccionarlas en tramos no inferiores a siete días corridos. Cuando se otorguen en forma escalonada, el empleador deberá garantizar que cada trabajador pueda tomarlas al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano.

Empleo público 30-11-25
El Gobierno eliminó el artículo sobre licencias por enfermedad, pero mantuvo casi todo el texto original.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.
