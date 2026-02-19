Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de febrero
El oficial minorista cotiza este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin actividad bancaria debido al paro de la CGT mientras se debate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.
El dólar oficial se mantiene sin cambios en la semana corta.
Pexels
El dólar minorista cotiza este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin actividad bancaria debido al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) mientras se debate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El tipo de cambio viene de una rueda de miércoles sin modificaciones, en el inicio de una semana corta por los feriados de Carnaval.
El mayorista amplía la brecha contra el techo de la banda, que hoy es de $1.592,79, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.
Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su plan de acumulación de reservas y ya superó el 20% de los dólares previstas en el arranque del 2026, donde se contemplaban compras netas entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones a lo largo del año. Este miércoles volvió a adquirir divisas por u$s80 millones, en su 31ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.169 millones desde enero.
La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. Sin embargo, las reservas brutas bajaron u$s29 millones hasta los u$s45.129 millones, por el desplome en el precio de diferentes activos del BCRA como el precio internacional del oro.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.396.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizaa $1.466,31 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.415,69.