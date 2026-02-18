18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Tras días de una intensa búsqueda, se confirmó el hallazgo del cuerpo de la comunicadora social nacida en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Tenía 23 años.

Por
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Redes sociales

El cuerpo de Sofía Devries, la joven que estaba desaparecida desde el lunes pasado cuando hacía una expedición de buce en Puerto Madryn, en Chubut, fue hallada este miércoles por un buzo de la Prefectura Argentina.

Según detalló el novia de Sofía Devries, buceaban juntos y tuvieron un accidente en el agua
Te puede interesar:

Los estremecedores posteos del novio de Sofía, la joven desaparecida en Puerto Madryn: "Todavía te espero"

La mujer de 23 años era oriunda de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y estaba realizando una práctica de buceo en la que esperaba una segunda certificación en aguas del Mar Argentino. Estaba junto a su novio, y otro grupo de gente, pero nunca subió a la superficie.

Devries estudió Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE, además de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Hasta sus últimos días manejaba la comunicación de la empresa de su novio, dedicada a la venta de productos orgánicos para plantas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mujer y su hija fueron encontradas en la vivienda que compartían. 

Hallaron degolladas a una mujer y su hija: el asesino se sacó una selfie con los cuerpos y compartió la foto

play

Desesperada búsqueda de Sofía en Puerto Madryn: "La posibilidad de encontrarla con vida es nula"

La Capital Nacional del Carnaval Artesanal quedó conmocionada por su fallecimiento.

Tragedia en el carnaval de Lincoln: murió una bailarina en pleno desfile

play

Quién es Sofía, la joven turista de 23 años que desapareció durante un bautismo de buceo en Puerto Madryn

Los 3 acompañantes fueron hospitalizados. Investigana la escuela que organizó la actividad

Buscan a una mujer en Puerto Madryn que desapareció durante un bautismo de buceo

La mujer tenía 65 años y desaparició tra asistir a los corsos. 

Conmoción en Termas de Río Hondo: encontraron el cuerpo de una mujer calcinado, mutilado y envuelto en una frazada

Rating Cero

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

La escena fue rápidamente comentada por usuarios en distintas plataformas.
play

Juanita Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance: cómo fue el anuncio

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 
play

De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

Tom Cruise y Brad Pitt protagonizan un video hiperrealista creado con IA. 

Video: la polémica pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt creada con IA que revolucionó las redes y despertó preocupación

últimas noticias

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

Hace 21 minutos
La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

Hace 32 minutos
Cámara de Diputados.

Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Hace 41 minutos
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Hace 1 hora
Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Hace 1 hora