Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn Tras días de una intensa búsqueda, se confirmó el hallazgo del cuerpo de la comunicadora social nacida en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Tenía 23 años.







La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo. Redes sociales

El cuerpo de Sofía Devries, la joven que estaba desaparecida desde el lunes pasado cuando hacía una expedición de buce en Puerto Madryn, en Chubut, fue hallada este miércoles por un buzo de la Prefectura Argentina.

La mujer de 23 años era oriunda de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y estaba realizando una práctica de buceo en la que esperaba una segunda certificación en aguas del Mar Argentino. Estaba junto a su novio, y otro grupo de gente, pero nunca subió a la superficie.

Devries estudió Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE, además de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Hasta sus últimos días manejaba la comunicación de la empresa de su novio, dedicada a la venta de productos orgánicos para plantas.