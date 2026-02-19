El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10 El apoderado del hijo menor del Diez detalló cuál es el diagnóstico de salud del adolescente que es motivo de burlas por su exposición mediática. + Seguir en







El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático. Redes sociales

El hijo menor de Diego Maradona, Dieguito Fernando, cumplió 13 años y lo celebró junto a su familia y amigos Entre ellos la pareja de su mamá Verónica Ojeda, Guillermo Baudry, quien habló por primera vez de la leve condición de autismo que tiene el chico.

El apoderado legal del menor explicó cómo afecta su estado de salud a su vida cotidiana: "Él tiene autismo, pero es muy leve. Está muy integrado", aseguró sobre esta condición del neurodesarrollo.

Según explicó el abogado, la principal complicación suele aparecer en casos de estrés: "Cuando le agarra algún ataque de ansiedad o nervios, eso sale a flor de piel".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gravedad Zero Inflables (@gravedadzeroinflables) Baudry estuvo en DDM, el ciclo de Mariana Fabbiani en América, y habló del look de Dieguito Fernando con pelo largo igual al Diez: "Vio mucho tiempo a su papá con el pelo largo... lo dejamos y ahora sí se lo cortamos por el colegio".