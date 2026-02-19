Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados El lunes 23 de febrero la diva de los almuerzos en la televisión argentina se prepara para soplar las velas de sus 99 años en una velada íntima, cargada de glamour y que contará con 60 invitados. + Seguir en







La diva envió invitaciones para su festejo número 99: "Te espero para celebrar la vida”. Captura de pantalla

El lunes 23 de febrero la diva de los almuerzos en la televisión argentina, Mirtha Legrand, se prepara para soplar las velas de sus 99 años en una velada íntima, cargada de glamour y que contará con 60 invitados. La celebración tendrá lugar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, que se convertirá por unas horas en el escenario del festejo. Sus allegados aseguraron que se tratará de una mega fiesta que contará con un show especial para agasajar a la cumpleañera.

Algunos de los detalles del evento que se filtraron, revelaron que el reconocido ambientador Ramiro Arzuaga se encuentra trabajando en cada detalle. La mesa, pensada como una obra de arte, contará con el sello del catering Schuster, garantía de una experiencia gastronómica de primer nivel. Los invitados serán 60, entre familiares y amigos que brindarán con la diva a partir de las 20 horas.

Según revelaron en Intrusos (América) la propia Mirtha Legrand decidió encargarse de las invitaciones. Según contó el periodista Daniel Ambrosino, la diva tomó su teléfono y, uno por uno, fue enviando mensajes a quienes considera parte de su círculo más íntimo. Un gesto sencillo pero cargado de afecto, que refleja la importancia que le da a compartir este momento con sus seres más cercanos.

Como ya es costumbre para la diva legendaria, su chef de confianza será quien esté al frente de la cocina, junto con el equipo de ambientación. El menú del mega festejo incluirá algunos de sus platos preferidos: ñoquis y risotto, que se servirán en el patio de la casa. "Te espero para celebrar la vida, Por favor NO traer regalos”, fue el mensaje de la tarjeta virtual que envió La Chiqui a sus íntimos.

Mirtha Legrand Redes sociales A días de cumplir 99 años, "La Chiqui" dejó en claro cuáles son sus anhelos para este nuevo ciclo: salud, paz y bienestar para todos los argentinos. “Que se acabe la pobreza, que haya armonía entre los argentinos”, expresó con la firmeza para Radio Splendid AM 990. Asimismo, mientras se prepara celebrar, la diva volvió a deslumbrar en la escena porteña. Su presencia en el Teatro Liceo, donde disfrutó la obra Papá por siempre, revolucionó la sala: elegante y sonriente, atrapó todas las miradas desde el palco, confirmando que su magnetismo sigue intacto.

La histórica conductora de TV dará inicio a sus festejos el próximo 23 de febrero con una reunión íntima, pero de espíritu multitudinario, que reunirá a familiares y amigos en torno a su figura. Será mucho más que un cumpleaños: un homenaje a la mujer que, con casi un siglo de vida, sigue marcando agenda y reafirma que su legado permanece tan vigente como su inconfundible brillo.