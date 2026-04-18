Giro en el caso Ángel: el fiscal no descarta que haya sido la madre quien le dio los golpes mortales

La investigación por el crimen del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia podría cambiar de rumbo tras las pericias telefónicas. El Ministerio Público Fiscal analiza un posible cambio de roles: habría sido la mamá, y no el padrastro, quien le provocó las lesiones.

No descartan que Mariela Altamirano haya sido quien propinó los golpes que derivaron en la muerte de su hijo.

El fiscal Cristian Olazábal, quien lidera la instrucción por la muerte de Ángel López , no descarta que Mariela Altamirano sea la autora material de los golpes fatales. La justicia comenzó la extracción de datos informáticos de los teléfonos secuestrados para reconstruir las comunicaciones previas al deceso del menor.

El funcionario judicial dio detalles de los avances del caso en una entrevista para el medio Radio con Vos. "El miércoles se inició la pericia de extracción de datos informáticos de los celulares de los acusados", analizó Olazábal, y agregó información sobre los próximos pasos de la investigación: "El fin de semana vamos a analizar qué surge de esas comunicaciones; yo creo que puede haber variaciones".

En los últimos días se recolectaron testimonios que evidencian conductas sumamente agresivas de la imputada hacia otro de sus hijos tiempo atrás, según indicaron fuentes judiciales. "Respecto de Ángel, no, pero sí hemos recolectado testimonios que dan cuenta de que con su otro hijo habría ejercido actos de violencia", afirmó el letrado.

La hipótesis inicial encuadraba al padrastro, Michel González, como el agresor principal y a Altamirano como responsable por omisión, pero esta estructura podría modificarse en las próximas horas. "No sería sorpresivo que haya un cambio de roles o que pueda ser de mayor intensidad el hecho que estamos investigando", subrayó Olazábal.

El fiscal reconoció que la acusación se construye mediante indicios, ante la falta de testigos directos del ataque ocurrido dentro de la vivienda en la que convivían Ángel, su madre y González. "Construimos este caso en base a indicios porque no tenemos prueba directa. Es todo inferencias que hacemos a partir de datos comprobados", argumentó el fiscal.

Los resultados forenses confirmaron que la causa de muerte fue una golpiza brutal que dejó más de 20 lesiones internas en la zona del cráneo. "Hay que hacer un análisis integral, ver la historia completa, no nos podemos quedar solo con este capítulo", concluyó Olazábal sobre los pasos a seguir.

"Él me está dando fuerzas": el crudo testimonio de Luis López, padre de Ángel

Luis López aterrizó este viernes en Buenos Aires para exigir justicia por el homicidio de su hijo y apuntó directamente contra el entorno de la madre biológica. "Estoy mal porque veníamos en el avión hacia acá y sentíamos que estábamos más cerca de mi hijo, más cerca del cielo", relató el hombre.

El hombre confesó que todavía mantiene la habitación del nene tal cual estaba y que aguarda el regreso de su pequeño cada día. "La dejé así. Estoy esperando que él vuelva", manifestó con visible tristeza frente a las cámaras del medio TN mientras se organizaba una vigilia frente al Obelisco en pedido de justicia.

Luis y Lorena Luis López, el padre, y Lorena, madrastra de Ángel durante una entrevista televisiva, en la previa a la vigilia en el Obelisco. TN: captura de video

López aseguró que la mujer lo engañaba constantemente sobre las condiciones de vida del chico y que el menor sufría agresiones frecuentes. "Él tenía una familia que lo amaba, y esos cinco meses que lo mandaron a vivir ahí fueron un infierno", sostuvo con impotencia por la resolución judicial previa que justificó la tenencia de Mariela Altamirano.