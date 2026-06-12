12 de junio de 2026 Inicio
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Qué requisitos tiene la VTV si la realizas en un taller mecánico

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día puede derivar en importantes sanciones económicas y complicaciones legales para los conductores.

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Qué requisitos tiene la VTV si la realizas en un taller mecánico
  • La Pre-VTV en talleres permite detectar fallas antes de la revisión oficial.
  • Se controlan frenos, luces, neumáticos, suspensión y emisiones.
  • La nueva normativa habilita a talleres y concesionarias autorizadas a realizar la VTV.
  • Los centros deben cumplir requisitos técnicos y estar registrados oficialmente.

Es importante tener en cuenta que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) solo puede aprobarse y certificarse en las plantas habilitadas por las autoridades competentes. Sin embargo, los talleres mecánicos cumplen un papel clave a través de los controles de "Pre-VTV", una revisión preventiva que permite detectar posibles fallas antes de presentarse a la inspección oficial. En estas evaluaciones se revisan elementos fundamentales como frenos, suspensión, dirección, neumáticos, luces y emisiones contaminantes.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
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Para obtener un diagnóstico más preciso, resulta recomendable presentar el historial de reparaciones del vehículo o, en caso de haber sido rechazado previamente, el informe emitido por la planta verificadora. De esta manera, los mecánicos pueden concentrarse en los puntos observados y realizar las correcciones necesarias para adecuar el vehículo a los estándares exigidos por la normativa vigente.

vtv digital

Una vez completadas las reparaciones, el conductor deberá concurrir a la planta oficial con la documentación obligatoria, que incluye la cédula del vehículo, el DNI y el comprobante del turno, además de cualquier informe técnico relacionado con inspecciones anteriores. Realizar una revisión previa en un taller suele aumentar significativamente las posibilidades de aprobar la VTV en el primer intento, evitando demoras, gastos adicionales y nuevas visitas a la planta verificadora.

Cómo es la nueva modalidad para hacer la VTV en talleres particulares

Tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional, el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) incorporó un nuevo esquema que permite realizar el trámite en talleres mecánicos privados y concesionarias autorizadas, además de las plantas verificadoras tradicionales. El modelo funciona a través de un registro nacional y una base de datos centralizada que concentra la información de todas las inspecciones realizadas, permitiendo la emisión tanto de la oblea física como del certificado digital. Asimismo, la normativa eliminó las tarifas reguladas a nivel nacional, por lo que cada establecimiento puede fijar sus propios precios. No obstante, la implementación de estos cambios depende de la adhesión de cada provincia, por lo que mientras algunas jurisdicciones avanzan con el nuevo sistema, otras mantienen vigente el régimen tradicional de verificación.

vtv inspección.jpg

Qué requisitos deben cumplir los talleres para que se pueda hacer la VTV

Para poder emitir de manera legal la Verificación Técnica Vehicular (VTV o RTO) bajo el nuevo esquema, los talleres mecánicos y concesionarias deben inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y cumplir una serie de requisitos administrativos y técnicos. Entre ellos, se encuentra la presentación de la documentación que acredite la habilitación del establecimiento y la designación de un Director Técnico matriculado, responsable de supervisar y garantizar la calidad de las inspecciones. Una vez autorizados, estos centros quedan sujetos a controles y auditorías periódicas por parte de los organismos competentes.

Además, la normativa exige contar con equipamiento específico para evaluar correctamente las condiciones de seguridad y emisiones de los vehículos. Los establecimientos deben disponer de herramientas homologadas, como frenómetros, bancos de suspensión, alineadores de dirección y faros, detectores de holguras y equipos para medir gases contaminantes. Toda la información generada durante las inspecciones debe registrarse en un sistema informático conectado a la base de datos nacional, lo que permite emitir tanto la oblea física como el certificado digital con validez para circular.

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