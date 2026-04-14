14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Ángel López: indagan a la mamá y al padrastro del niño en Comodoro Rivadavia

Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, enfrentarán la audiencia de control de detención ante el fiscal Alejandro Solís. A partir de ese momento quedarán formalmente imputados por delito de homicidio agravado por el vínculo.

Por

Ángel tenía muerte cerebral vinculable a una hemorragia.

Los tribunales penales del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, serán este martes el epicentro de una jornada decisiva en la causa por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que murió en el hospital regional. A partir de las 11, se realizará la audiencia de control de detención contra su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, ambos detenidos desde el domingo por la noche.

Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López.
Te puede interesar:

Detuvieron a una anestesista por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López

Se trata de una instancia clave: los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazabal expondrán las pruebas ante el juez penal Alejandro Solís para sostener la acusación. Según se anticipó, los imputarán por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Desde temprano, y según lo que contó Mariela López Brown para C5N, el edificio judicial amaneció completamente vallado y con un importante despliegue policial. La sala de audiencias será el escenario donde los acusados deberán presentarse cara a cara ante la Justicia.

Ambos permanecían alojados en dependencias policiales, él en Comodoro Rivadavia y ella en Rada Tilly, y serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad. Se prevé que el ingreso se realice por el acceso vehicular del tribunal para evitar el contacto con la prensa y posibles manifestaciones.

A primera hora de la mañana se convocó a una marcha que partirá a unas diez cuadras del lugar y se dirigirá hacia los tribunales para exigir justicia por el niño.

De acuerdo con las primeras informaciones, la audiencia se realizará, en primer lugar, la lectura formal de los cargos contra los detenidos. Luego, tendrán la posibilidad de declarar, aunque no se descarta que opten por el silencio por recomendación de sus defensores.

Uno de los puntos centrales será la evaluación de la prisión preventiva, que la fiscalía buscará sostener mientras avanza la investigación hacia un eventual juicio oral.

Los elementos reunidos hasta ahora —entre ellos, el informe preliminar de la autopsia— resultan determinantes. Según trascendió, el niño presentaba múltiples golpes en la cabeza, algunos de ellos con una antigüedad de al menos diez días, lo que refuerza la hipótesis de una agresión reiterada.

El reclamo del padre y la ofensiva judicial

En las puertas de los tribunales, Luis López, padre del niño, expresó su dolor y su determinación de avanzar hasta las últimas consecuencias. “Vamos a ir por todo, como siempre. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los culpables tendrán que pagar”, afirmó.

La estrategia de la querella no se limita a los imputados. El abogado de la familia anticipó que también impulsarán acciones contra funcionarios judiciales y profesionales que intervinieron en el proceso de revinculación del menor con su madre.

En ese sentido, se evalúa solicitar el juicio político contra el juez de familia que ordenó la restitución, así como denuncias contra integrantes del equipo técnico que avalaron esa decisión.

Novedades en el caso Ángel López: el parte médico reveló que el nene tenía traumatismos previos

La muerte de Ángel López, el nene de cuatro años, sigue conmocionando a la sociedad. En las últimas horas salió a la luz información exclusiva del parte médico correspondiente a su ingreso al hospital, donde se detalla que fue recibido en estado crítico, con un paro cardiorrespiratorio, un marcado deterioro general y un traumatismo previo.

La información que se manejaba de manera oficial era que el nene había sido ingresado con un cuadro de paro cardiorrespiratorio al hospital. La periodista de C5N, Mariela López Brown desde Comodoro Rivadavia, accedió al informe médico y en exclusiva mostró el detalle del ingreso del menor.

En sus primeras declaraciones, la madre de Ángel, Mariela Altamirano, había omitido el traumatismo preexistente y sí había confirmado que su hijo no podía respirar debido al paro. Según esta última revelación, la progenitora admitió la existencia del golpe al personal médico que llegó en ambulancia a asistir a la criatura.

Ángel Comodo Rivadavia
&Aacute;ngel, de 4 a&ntilde;os, hijo de Mariela Andrade y Luis L&oacute;pez.

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Por otra parte, la autopsia realizada a Ángel López, ya había revelado que presentaba traumatismos internos graves en la zona del cráneo. Aunque había ingresado al hospital por aparentes dificultades respiratorias, los médicos forenses constataron lesiones cerebrales recientes que no eran visibles externamente.

Hasta el momento no se había definido la imputación ni la detención de los padres biológicos del niño. Sin embargo, la revelación del informe médico modificó el rumbo de la causa y agravó su situación judicial. El documento preliminar al que C5N accedió en exclusivo, señala que el menor ingresó en estado crítico, con paro cardiorrespiratorio, un marcado deterioro general y signos de traumatismo previo. Aún resta el informe final del equipo forense, que será clave para determinar los pasos procesales a seguir y las posibles responsabilidades penales

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bastian Jerez sufrió un accidente en Pinamar.

La madre de Bastian mostró cómo se recupera el niño tras el accidente en Pinamar: "El milagro más lindo que verán"

Una mujer fue arrollada por una formación de la Línea B de subte. 

Horror en la estación Lacroze: una mujer fue arrollada por el subte y le amputaron una pierna

Jonatan Romero y Damián Escalante.

Mató a un amigo en su cumpleaños y compartió un video con su confesión: "Fue en defensa propia"

El hecho se produjo en Pilar.

Tragedia en Pilar: tres jóvenes murieron por un incendio en una casa

Quién era Bárbara Granado Schonholz, la médica que murió en un trágico accidente al bajar de un colectivo

Quién era Bárbara Granado Schonholz, la médica que murió en un trágico accidente al bajar de un colectivo

play

Crimen de Ángel: la familia denunciaría a funcionarios judiciales por la restitución del niño a la madre

Rating Cero

Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.
play

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

En las últimas horas se confirmó la muerte de Felipe Staiti miembro fundador de Los Enanitos Verdes.
play

A los 64 años, murió Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

La actriz y DJ australiana acusó a la reconocida cantante de haberla agredido cuando tenía veinte años. 
play

Grave acusación contra Katy Perry: una actriz de Hollywood la denunció por presunto abuso sexual

El cantante creció en Miami porque cuando tenía 5años sus padres tuvieron que huir de la violencia en Medellín durante los años90. 

Un hijo mimado: Sebastián Yatra confesó que todavía duerme con sus padres

Andrea del Boca en Gran Hermano.
play

Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

Wandagate: la infidelidad de Mauro Icardi.

"Triángulo amoroso": quién es quién en la novela vertical de Wanda Nara que contará el Wandagate

últimas noticias

play

Burlando descartó que el nuevo juicio por la muerte de Maradona se dilate: "La condena es inminente"

Hace 10 minutos
Go! Assistance instalará una unidad movil en los estadios donde juegue Argentina. 

La innovadora asistencia al viajero de una empresa argentina para acompañar a los hinchas en el Mundial 2026

Hace 14 minutos
Las curiosidades que se hicieron virales vinculadas a la última misión de la NASA

Cuál fue el alimento de los astronautas de la misión Artemis II que se volvió viral tras aparecer en cámara

Hace 33 minutos
La reunión iniciará a las 11.

El Gobierno se reúne con las empresas de colectivos para destrabar el conflicto por las bajas frecuencias

Hace 34 minutos
play
Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

Hace 37 minutos