Caso Ángel López: indagan a la mamá y al padrastro del niño en Comodoro Rivadavia

Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, enfrentarán la audiencia de control de detención ante el fiscal Alejandro Solís. A partir de ese momento quedarán formalmente imputados por delito de homicidio agravado por el vínculo.

Los tribunales penales del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, serán este martes el epicentro de una jornada decisiva en la causa por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que murió en el hospital regional. A partir de las 11, se realizará la audiencia de control de detención contra su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, ambos detenidos desde el domingo por la noche.

Se trata de una instancia clave: los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazabal expondrán las pruebas ante el juez penal Alejandro Solís para sostener la acusación. Según se anticipó , los imputarán por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Desde temprano, y según lo que contó Mariela López Brown para C5N , el edificio judicial amaneció completamente vallado y con un importante despliegue policial. La sala de audiencias será el escenario donde los acusados deberán presentarse cara a cara ante la Justicia.

Ambos permanecían alojados en dependencias policiales, él en Comodoro Rivadavia y ella en Rada Tilly, y serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad. Se prevé que el ingreso se realice por el acceso vehicular del tribunal para evitar el contacto con la prensa y posibles manifestaciones.

A primera hora de la mañana se convocó a una marcha que partirá a unas diez cuadras del lugar y se dirigirá hacia los tribunales para exigir justicia por el niño.

De acuerdo con las primeras informaciones, la audiencia se realizará, en primer lugar, la lectura formal de los cargos contra los detenidos. Luego, tendrán la posibilidad de declarar, aunque no se descarta que opten por el silencio por recomendación de sus defensores.

Uno de los puntos centrales será la evaluación de la prisión preventiva, que la fiscalía buscará sostener mientras avanza la investigación hacia un eventual juicio oral.

Los elementos reunidos hasta ahora —entre ellos, el informe preliminar de la autopsia— resultan determinantes. Según trascendió, el niño presentaba múltiples golpes en la cabeza, algunos de ellos con una antigüedad de al menos diez días, lo que refuerza la hipótesis de una agresión reiterada.

El reclamo del padre y la ofensiva judicial

En las puertas de los tribunales, Luis López, padre del niño, expresó su dolor y su determinación de avanzar hasta las últimas consecuencias. “Vamos a ir por todo, como siempre. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los culpables tendrán que pagar”, afirmó.

La estrategia de la querella no se limita a los imputados. El abogado de la familia anticipó que también impulsarán acciones contra funcionarios judiciales y profesionales que intervinieron en el proceso de revinculación del menor con su madre.

En ese sentido, se evalúa solicitar el juicio político contra el juez de familia que ordenó la restitución, así como denuncias contra integrantes del equipo técnico que avalaron esa decisión.

Novedades en el caso Ángel López: el parte médico reveló que el nene tenía traumatismos previos

La muerte de Ángel López, el nene de cuatro años, sigue conmocionando a la sociedad. En las últimas horas salió a la luz información exclusiva del parte médico correspondiente a su ingreso al hospital, donde se detalla que fue recibido en estado crítico, con un paro cardiorrespiratorio, un marcado deterioro general y un traumatismo previo.

La información que se manejaba de manera oficial era que el nene había sido ingresado con un cuadro de paro cardiorrespiratorio al hospital. La periodista de C5N, Mariela López Brown desde Comodoro Rivadavia, accedió al informe médico y en exclusiva mostró el detalle del ingreso del menor.

En sus primeras declaraciones, la madre de Ángel, Mariela Altamirano, había omitido el traumatismo preexistente y sí había confirmado que su hijo no podía respirar debido al paro. Según esta última revelación, la progenitora admitió la existencia del golpe al personal médico que llegó en ambulancia a asistir a la criatura.

Ángel Comodo Rivadavia Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Por otra parte, la autopsia realizada a Ángel López, ya había revelado que presentaba traumatismos internos graves en la zona del cráneo. Aunque había ingresado al hospital por aparentes dificultades respiratorias, los médicos forenses constataron lesiones cerebrales recientes que no eran visibles externamente.

Hasta el momento no se había definido la imputación ni la detención de los padres biológicos del niño. Sin embargo, la revelación del informe médico modificó el rumbo de la causa y agravó su situación judicial. El documento preliminar al que C5N accedió en exclusivo, señala que el menor ingresó en estado crítico, con paro cardiorrespiratorio, un marcado deterioro general y signos de traumatismo previo. Aún resta el informe final del equipo forense, que será clave para determinar los pasos procesales a seguir y las posibles responsabilidades penales