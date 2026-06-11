Fentanilo contaminado: la Justicia confirmó la prisión preventiva para un acusado

Se trata de Javier Martín Tchukrán, técnico químico de Laboratorios Ramallo, quien seguirá detenido. Se encuentra procesado como presunto coautor de la adulteración de partidas de fentanilo.

La Justicia rechazó un planteo de la defensa de Javier Martín Tchukrán, uno de los procesados como presunto coautor de la adulteración de partidas de fentanilo, y confirmó que continuará detenido mientras avanza la investigación de uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia argentina reciente.

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, confirmó que el imputado seguirá detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz. El tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa, la cual buscaba revertir el rechazo previo a su pedido de prisión domiciliaria en el marco de la investigación por medicamentos contaminados.

Tchukrán se encuentra procesado como presunto coautor de la adulteración de partidas de fentanilo producidas por los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.. Según la investigación judicial, esta maniobra delictiva habría provocado la muerte de al menos 20 personas en distintos centros de salud del país, por lo que también se le atribuye la elaboración y comercialización de medicamentos peligrosos para la salud pública.

De acuerdo con la acusación, el imputado habría tenido un rol clave al intervenir, junto a otras personas vinculadas a los laboratorios, en decisiones estratégicas sobre la fabricación, distribución y venta de los lotes contaminados. Estas partidas de fentanilo fueron posteriormente suministradas a pacientes que se encontraban internados en hospitales y sanatorios de diversas provincias argentinas.

HLB Pharma Group S.A es uno de los laboratorios donde presuntamente producía partidas adulteradas de fentanilo.

Para mantener la detención, los magistrados señalaron que persisten riesgos procesales debido a la gravedad de los hechos y la alta expectativa de una eventual condena. Además, destacaron pruebas recientes obtenidas de un teléfono celular secuestrado, donde surgiría que Tchukrán manifestó haber eliminado correos electrónicos y otra información relevante almacenada en servidores para entorpecer la investigación.

Finalmente, la Cámara desestimó los argumentos de la defensa sobre problemas de salud o razones familiares, sosteniendo que las patologías alegadas pueden ser tratadas dentro del sistema penitenciario. Con esta resolución, la Justicia deja firme la prisión preventiva en lo que se considera una de las investigaciones más trascendentales de los últimos años sobre la distribución de fármacos adulterados en el país.

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El núcleo más comprometido en la causa quedó conformado por Ariel García, principal figura empresarial del grupo; su hermano Diego Hernán García; su madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma; Javier Martín Tchukrán, técnico químico; José Antonio Maiorano, farmacéutico; y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo.

En un segundo escalón quedaron procesados sin prisión preventiva varios responsables técnicos y profesionales de ambos laboratorios, entre ellos María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iúdica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Sclafani y Eduardo Darchuk.

Por otro lado, el magistrado dictó falta de mérito para Damián Roberto García, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano y Víctor Pablo Boccaccio. Si bien recuperaron la libertad o evitaron el procesamiento formal, continúan vinculados a la investigación y sujetos a restricciones cautelares mientras se profundiza la producción de prueba.