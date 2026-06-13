13 de junio de 2026 Inicio
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Nancy Pazos apuntó contra Manuel Adorni: "Nos gobierna una manga de evasores"

El editorial de la conductora fue dedicada íntegramente al jefe de Gabinete, después de que el funcionario presentara la declaración jurada y realizara polémicas declaraciones con las que intentó justificar su millonario patrimonio.

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Nancy Pazos en Inteligencia Artesanal. 

Nancy Pazos en Inteligencia Artesanal. 

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El jefe de Gabinete, cada vez más complicado.
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Pazos inició con un repaso sobre las novedades de carácter económico de esta semana que favorecieron al Gobierno, pero no tuvieron trascendencia por el impacto negativo que generó el traspié del libertario: "La inflación de mayo fue del 2,1%, la más baja de los últimos 8 meses, y el riesgo país cayó 443 puntos, el nivel más bajo de los últimos 8 años. Por otra parte, Standard & Poor's, una de las tres calificadoras de riesgo más importantes del mundo, mejoró su puntuación y, por esto, las acciones argentinas han subido hasta un 14% en Wall Street".

La conductora recordó las palabras del jefe de Gabinete: "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", leyó. Luego afirmó que "ahorrar en negro es la vieja política, no es al revés". "Si quieren agarrar a los políticos corruptos, párense en la puerta de los mejores restaurantes de esta ciudad y miren quién paga en efectivo... o en cripto", disparó.

La periodista repasó las contradicciones del funcionario, entre las que él había asegurado en una conferencia de prensa en marzo que "todo lo que tiene que estar declarado, está correctamente declarado". Además, Pazos se refirió a la vez que Adorni se presentó en el Congreso y dijo que "nunca existió ocultación alguna". Sin embargo, la conductora recordó que el pasado miércoles el funcionario admitió que ocultó medio millón de dólares.

La conductora aprovechó que durante esta semana aparecieron fotos y videos que dan cuenta de la vida del jefe de Gabinete antes de su función pública y sostuvo que no condicen con las afirmaciones de Adorni en televisión abierta. "Lo recuerdo a él mismo pidiendo limosna por streaming, mangueaba donaciones", lanzó y agregó: "En el mismo momento tenía un pendrive con medio millón de dólares guardados en el cajón. Algo no estaría cerrando".

Respecto al conocimiento de Manuel Adorni sobre las inversiones en criptomonedas, de las que, en una clase virtual de hace algunos años, reconoció que no entendía su funcionamiento, la periodista aseveró que "o en el 2021 mentía que no sabía lo que era el Bitcoin, o ahora miente diciendo que invirtió en Bitcoin en 2013 o 2014". "Manu: mentiste y descaradamente", arremetió Pazos.

La periodista se refirió a la adhesión del político junto a su esposa a la Ley de Inocencia Fiscal y, visiblemente ofuscada, remarcó que se trata de un "cinismo lingüístico" de parte del Gobierno, ya que esa norma está hecha para evasores, no para inocentes. Pazos enumeró a todos los funcionarios o exfuncionarios libertarios que se acogieron a la polémica ley: Federico Sturzenegger, José Luis Espert, Guillermo Francos, entre otros.

Nancy Pazos: "El Poder Judicial debe ser juzgado en las urnas como lo son los políticos"

Nancy Pazos cerró su editorial con una reflexión tras cumplirse un año de la detención de Cristina Kirchner. La conductora realizó una aclaración: "Yo no vengo a defender a Cristina", pero lanzó una serie de preguntas respecto a la estabilidad del sistema democrático en Argentina. "¿Es necesario que una pena de 6 años de prisión lleve aparejada una pena accesoria de muerte política de por vida?", cuestionó la condena que inhabilita de por vida a la expresidenta para ejercer cargos públicos y añadió: "La Constitución prohíbe las penas perpetuas".

Para contextualizar, la conductora rememoró el momento en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2017 intentó darle el beneficio de 2 por 1 a los genocidas, pero el Senado lo rechazó y el fallo no llegó a aplicarse. "El Congreso puede ir en contra de una decisión de la CSJ cuando hay gravedad institucional", señaló.

"Las últimas encuestas dan a Cristina como la referente con más intención de voto, más que cualquier otro dirigente peronista", resaltó. "Yo me pregunto, ¿puede un Poder Judicial privar para siempre a millones de ciudadanos de votar a quien quieren votar?", expresó Pazos y sumó: "¿Es compatible con el principio de soberanía popular que está en el Artículo 1 de nuestra Constitución Nacional?".

"Este país se merece una nueva reforma constitucional y un Poder Judicial que sea juzgado en las urnas como lo son los políticos. Basta de monarquía judicial, que es en lo que se ha convertido esta pseudodemocracia argentina. Esto corre por mi cuenta", sentenció Nancy Pazos.

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