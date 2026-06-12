Cómo se trabajará en Salta los feriados del 15, 17 y 20 de junio en 2026 Esta provincia sumó asuetos locales y concentra varios días libres la próxima semana. Por Agregar C5N en









Cómo se trabajará en Salta los feriados del 15, 17 y 20 de junio en 2026.

El lunes 15 de junio será feriado nacional trasladado por el homenaje a Martín Miguel de Güemes y quienes trabajen deberán cobrar la jornada con pago doble. El miércoles 17 de junio se mantendrá como feriado provincial en Salta y el empleador podrá definir si la actividad se desarrolla o no. El sábado 20 de junio se conmemorará el Día de la Bandera con un feriado nacional inamovible que no será trasladado.

El esquema generará un fin de semana largo y una semana con interrupciones que impactarán de manera distinta según cada actividad. Junio tendrá en Salta un calendario particular por la combinación de feriados nacionales y una conmemoración provincial vinculada a la figura de General Martín Miguel de Güemes. El esquema ya está definido y marcará diferencias en la forma de trabajar, especialmente en comercios, empresas y actividades que prestan servicios durante los fines de semana.

salta De qué forma se trabaja en Salta los feriados de junio 2026 El lunes 15 de junio regirá como feriado nacional trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Como ocurre con cualquier feriado nacional, los trabajadores que deban cumplir tareas durante esa jornada tendrán derecho a percibir el pago correspondiente bajo el régimen de feriado, es decir, con remuneración doble.

Dos días después, el miércoles 17 de junio, Salta mantendrá una jornada especial por el homenaje provincial a Güemes, oriundo de Salta. Aunque el feriado nacional se trasladó al lunes 15, la provincia conserva esa fecha como feriado provincial. En el sector privado se considera un día no laborable, por lo que cada empleador podrá decidir si la actividad se desarrolla o no. En caso de convocar al personal, la jornada se abonará de manera habitual.

Monumento Guemes Por su parte, el sábado 20 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Se trata de un feriado nacional inamovible que este año caerá sábado, por lo que no habrá traslado. Las actividades que funcionen ese día deberán liquidar la jornada bajo las condiciones previstas para los feriados nacionales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario oficial todavía incluye varias fechas relevantes durante el segundo semestre, además de los días destinados a fomentar el turismo interno.

Feriados inamovibles 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.