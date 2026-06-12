12 de junio de 2026 Inicio
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Se viene la primera ola polar del año: cómo estará el clima el fin de semana largo

El invierno llega de manera anticipada en varias regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional anunció temperaturas bajo cero y alerta violeta por niebla.

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Se viene al primera ola polar del año.

Se viene al primera ola polar del año.

Después de días de temperaturas moderadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que se sacudirá el termómetro para dar paso a la primera ola polar del año, que traerá aparejadas temperaturas bajo cero.

Se acerca el frío invernal a varias provincias.
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El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires.

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Rigen alertas amarillas y naranjas por vientos y nevadas

Las provincias afectadas por alerta amarilla por viento son Río Gallegos, Ushuaia, Chubut, Neuquén y Mendoza. En tanto, las localidades bajo alerta naranja por viento son Neuquén y Chubut.

En la Patagonia comenzarán a sentirse fuerte las temperaturas invernales, por lo que la única provincias afectada por alerta naranja por nevada es Neuquén. Por su parte, provincias de Neuquén, San Juan y Mendoza, el SMN anunció alerta amarilla por nevadas.

Rige una advertencia violeta por niebla y neblina en Buenos Aires

Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba están bajo una advertencia violeta por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

Cuál es la diferencia entre niebla y neblina

Según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que diferencia a la niebla y neblina es la intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina.

Nieblas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN

  • Evitá circular.
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla.
  • Reducí la velocidad.
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
  • Mantenete informado por las autoridades.
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