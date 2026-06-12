Se viene la primera ola polar del año: cómo estará el clima el fin de semana largo El invierno llega de manera anticipada en varias regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional anunció temperaturas bajo cero y alerta violeta por niebla. Por Agregar C5N en









Se viene al primera ola polar del año.

Después de días de temperaturas moderadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que se sacudirá el termómetro para dar paso a la primera ola polar del año, que traerá aparejadas temperaturas bajo cero.

Con jornadas sin ver el sol en la Ciudad de Buenos Aires, se esperan lluvias para el sábado por la noche que abrirán el escenario para las temperaturas heladas. A partir del domingo habrá sol, pero las mínimas estarán cerca de los 0° y las máximas apenas rozarán los 15°.

pronostico El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires. Rigen alertas amarillas y naranjas por vientos y nevadas Las provincias afectadas por alerta amarilla por viento son Río Gallegos, Ushuaia, Chubut, Neuquén y Mendoza. En tanto, las localidades bajo alerta naranja por viento son Neuquén y Chubut.

En la Patagonia comenzarán a sentirse fuerte las temperaturas invernales, por lo que la única provincias afectada por alerta naranja por nevada es Neuquén. Por su parte, provincias de Neuquén, San Juan y Mendoza, el SMN anunció alerta amarilla por nevadas.

Rige una advertencia violeta por niebla y neblina en Buenos Aires Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba están bajo una advertencia violeta por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

Cuál es la diferencia entre niebla y neblina Según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que diferencia a la niebla y neblina es la intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina. Nieblas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN Evitá circular.

Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

Encendé las luces bajas y las antiniebla.

Reducí la velocidad.

En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

Mantenete informado por las autoridades.