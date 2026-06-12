El riesgo país sigue cayendo y se acerca a los 400 puntos El indicador que mide J.P. Morgan vuelve a retroceder y se encamina a cerrar una semana histórica a nivel bursátil, marcada por la mejora en la nota crediticia de Argentina por parte de S&P. Por Agregar C5N en









El riesgo país sigue cayendo. Redes sociales

El mercado bursátil argentino se encamina a cerrar una semana histórica luego de la que calificadora Standard & Poor's (S&P) mejore la nota de crédito del país. Este viernes, el riesgo país sigue cayendo, toca los 433 puntos básicos y se acerca mínimo histórico del 1 de mayo de 2018.

De esta manera, el indicador que mide J.P. Morgan y que el jueves había perforado los 450 puntos básicos, retrocede otro 2,7%, hecho que es visto desde el Gobierno como una señal positiva en los mercados, ya que lo ayuda a disminuir el potencial costo de financiamiento para un eventual regreso a Wall Street.

Por su parte, el mercado bursátil en los Estados Unidos abrió con alzas en los bonos y acciones argentinas con subas de un 0,4%.

wall street argentina La jornada de jueves en los mercados El mercado celebró la mejora de S&P y los activos argentinos tuvieron una jornada de fuerte alza. El índice S&P Merval trepó 6,34% hasta los 3.353.007 puntos, impulsado principalmente por el sector financiero. Entre las acciones líderes se destacaron BBAR (+12,26%), BMA (+10,71%), SUPV (+10,95%) y GGAL (+10,49%). También registraron importantes subas LOMA (+9,57%), EDN (+8,53%), CRES (+7,33%) y TGSU2 (+6,57%).

En Wall Street, los ADRs argentinos también tuvieron una rueda explosiva y acompañaron el rally local tras la mejora de la calificación crediticia de la deuda soberana por parte de S&P. Los bancos lideraron las ganancias, con BBVA (BBAR) avanzando 14,33%, seguido por Supervielle (SUPV) con 12,73%, Banco Macro (BMA) con 11,69% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) con 11,67%. También sobresalieron Telecom (TEO) (+12,30%), IRSA (+11,70%), Loma Negra (+10,83%), Cresud (+9,66%), Edenor (+9,41%) y TGS (+8,59%).