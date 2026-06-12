12 de junio de 2026 Inicio
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El riesgo país sigue cayendo y se acerca a los 400 puntos

El indicador que mide J.P. Morgan vuelve a retroceder y se encamina a cerrar una semana histórica a nivel bursátil, marcada por la mejora en la nota crediticia de Argentina por parte de S&P.

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El riesgo país sigue cayendo. 

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De esta manera, el indicador que mide J.P. Morgan y que el jueves había perforado los 450 puntos básicos, retrocede otro 2,7%, hecho que es visto desde el Gobierno como una señal positiva en los mercados, ya que lo ayuda a disminuir el potencial costo de financiamiento para un eventual regreso a Wall Street.

Por su parte, el mercado bursátil en los Estados Unidos abrió con alzas en los bonos y acciones argentinas con subas de un 0,4%.

wall street argentina

La jornada de jueves en los mercados

El mercado celebró la mejora de S&P y los activos argentinos tuvieron una jornada de fuerte alza. El índice S&P Merval trepó 6,34% hasta los 3.353.007 puntos, impulsado principalmente por el sector financiero. Entre las acciones líderes se destacaron BBAR (+12,26%), BMA (+10,71%), SUPV (+10,95%) y GGAL (+10,49%). También registraron importantes subas LOMA (+9,57%), EDN (+8,53%), CRES (+7,33%) y TGSU2 (+6,57%).

En Wall Street, los ADRs argentinos también tuvieron una rueda explosiva y acompañaron el rally local tras la mejora de la calificación crediticia de la deuda soberana por parte de S&P. Los bancos lideraron las ganancias, con BBVA (BBAR) avanzando 14,33%, seguido por Supervielle (SUPV) con 12,73%, Banco Macro (BMA) con 11,69% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) con 11,67%. También sobresalieron Telecom (TEO) (+12,30%), IRSA (+11,70%), Loma Negra (+10,83%), Cresud (+9,66%), Edenor (+9,41%) y TGS (+8,59%).

En este contexto, los títulos en dólares escalaron hasta 4,1% encabezados por el Global 2041, seguido del Bonar 2035 (+3,4%), Global 2038 (+3,2%) y el Global 2035 (+3,2%). Así, el riesgo país bajó 60 unidades (-11,9%) y se ubicó en 443 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 01 de mayo de 2018.

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