11 de abril de 2026 Inicio
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"Lo asesinaron y se están cubriendo": la grave denuncia del abogado del padre de Ángel

El letrado Roberto Castillo, representante legal de Luis López, apuntó contra la madre del niño de 4 años y su pareja. Tras el fallecimiento del menor en Comodoro Rivadavia, la querella insiste en que existió un crimen oculto bajo una versión falsa.

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Ángel murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su madre biológica. 

Ángel murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su madre biológica. 

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La muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia desató un conflicto judicial cargado de acusaciones cruzadas entre sus progenitores. El pequeño falleció tras permanecer internado en terapia intensiva, pero la autopsia posterior detectó lesiones internas graves en su cabeza y la Justicia penal investiga, ahora, al entorno materno.

Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López.
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"La madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo", disparó el abogado Roberto Castillo en diálogo con Infobae. El representante de Luis López, padre del menor, sostiene que el fallecimiento no resultó accidental: según su visión, el niño sufrió maltratos físicos durante los días previos a su muerte.

Por su parte, el fiscal Facundo Oribones confirmó un dato que resulta escalofriante para los investigadores del caso. "El niño presentó traumatismos en la zona craneal", informó el funcionario judicial, y precisó que las marcas de golpes violentos tendrían, como máximo, una antigüedad de 10 días antes del fallecimiento del pequeño.

En medio del último adiós, el padre de la víctima manifestó su profundo dolor ante los medios de comunicación presentes. "A Ángel lo mataron. Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano, ¿qué me van a decir?", expresó Luis López, quien reclama que la justicia actúe con celeridad.

Lorena, actual pareja de López, también lanzó duras críticas contra Mariela Altamirano, madre del menor, por abandonarlo en el nosocomio. "Esa señora asesina, agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa", afirmó de manera pública la mujer, que exige justicia inmediata.

Sin embargo, Altamirano rechazó las sospechas y aseguró que intentó salvar la vida de su hijo con maniobras de reanimación. "Nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada", declaró la madre biológica. Ella sostiene que el pequeño dejó de respirar de forma imprevista mientras dormía en su propia habitación.

El testimonio clave de los vecinos en la causa

La investigación por el fallecimiento de Ángel sumó elementos fundamentales con los relatos de quienes vivían cerca de la propiedad. Según informó Mariela López Brown para C5N, el personal policial trasladó a varios testigos de la zona de Quintas 1. Estos vecinos deberán ratificar situaciones de violencia que observaron anteriormente.

Los relatos resultan contundentes y describen un escenario de vulnerabilidad para el nene de 4 años. Aseguraron que el niño "lloraba con frecuencia", que "pasaba hambre" y que incluso "iba al comedor del barrio a pedir comida". También mencionaron que se producían discusiones constantes dentro de la vivienda familiar.

La justicia analiza estas declaraciones para establecer las condiciones de vida del menor desde su revinculación con la madre en noviembre pasado. Los testimonios podrían complicar la situación procesal de la mujer y su pareja. En los próximos días, los peritajes a los teléfonos celulares aportarán mayor claridad sobre este confuso y triste hecho.

Embed - Qué pasó con ÁNGEL: avanza la CAUSA
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