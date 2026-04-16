Caso Ángel: el Colegio de Abogados de Puerto Madryn traba la investigación sobre la muerte del niño

Roberto Castillo, el letrado defensor de Luis López, el padre del menor asesinado, denunció que el organismo de la ciudad chubutense le niega la matriculación y no le permite ejercer en la causa. "La burocracia no puede estar por encima de un acto humano", se quejó el abogado.

Mientras avanza la causa que investiga el crimen de Ángel, el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia , Roberto Castillo, abogado defensor de Luis López, el padre del niño asesinado, denunció que el Colegio de Abogados de Puerto Madryn le negó la matriculación y que, con esta decisión, busca trabar la investigación.

El letrado aseguró que se encontró con una actitud “obstructiva” por parte de la conducción de la entidad. “Me encontré con un colegio de abogados un poco obstructivo en cabeza de su presidente, que estaba quizás más preocupado por mi participación en la causa que por ponerse a disposición de esta familia que sufrió una pérdida invaluable ”, afirmó.

Castillo sostuvo que la situación lo sorprendió desde el inicio. “No es normal que te llame un presidente del Colegio de Abogados. Yo pensé que me iba a llamar para pedirme el título. Lo llevé físico, pero también lo tengo digitalizado, como se suele hacer en otras provincias . Sin embargo, el llamado estaba más inclinado a mis expresiones o a los magistrados” , relató.

En esa línea, puso en duda el rol institucional de las autoridades: “Ya no entendía si era el presidente del Colegio de Abogados o el presidente del Colegio de Magistrados o de Psicólogos, porque sus intereses estaban puestos en preservar el buen nombre y honor de personas que todavía no sabemos”.

El abogado también apuntó contra el funcionamiento del sistema en la ciudad y aseguró detectar irregularidades. “Veo una cadena de irresponsabilidades, veo que el Estado falló en este caso”, sostuvo, y agregó que percibió “intereses creados” en distintos actores. “Soy ajeno, vivo en Buenos Aires y fui puntualmente para ayudar a la familia de Ángel. Me encontré con esa traba y con mucha influencia: son pocos, se conocen entre todos”, advirtió.

Castillo fue más allá y planteó su desconfianza en el ámbito local. “En las últimas horas no confío en nadie en Comodoro Rivadavia, solamente en los padres de Ángel. Tengo lo más importante, que es la confianza de mis clientes. El trámite burocrático no puede estar por encima de un acto humano”, expresó en diálogo con el equipo de Mañanas Argentinas por C5N.

Respecto a los cuestionamientos sobre su intervención en la causa, el letrado sugirió que existe una intención de limitar el alcance de la investigación. “Ellos quieren cortar la investigación en un determinado punto. Quieren controlar la acusación”, afirmó, y denunció una supuesta estrategia para desacreditarlo: “Van a iniciar una campaña de desprestigio hacia mi persona para generar desconfianza y después acercar otros abogados”.

En ese sentido, remarcó que su objetivo es ampliar el foco del caso. “No es lo mismo acusar a dos personas sin recursos que investigar qué pasó en los juzgados de familia, qué pasa en el ETI o cómo se toman medidas cautelares sin revisar nada”, planteó, en referencia al entramado institucional que rodeó la situación del niño.

También defendió la legalidad de su actuación profesional. “Cualquier abogado sabe que mandás el título digitalizado y te asignan una fecha de jura. Yo no puedo dejar de representarlos en este momento. Los tengo que acompañar porque soy su abogado de confianza”, explicó. Además, indicó que presentó a un letrado con matrícula local para evitar objeciones: “Voy en calidad de apoderado de la familia hasta tanto tenga la matrícula y presento un abogado de la matrícula”.

Por último, insistió en que su intervención se ajusta a derecho y cuestionó las versiones sobre posibles sanciones. “Hay jurisprudencia sobre el ejercicio en extraña jurisdicción. Cuando vas contra un acto de corrupción, difícilmente llames a alguien que pueda estar contaminado. Me quieren denunciar, pero no saben por qué. No tiene sentido”, concluyó.

El comunicado del Colegio de Abogados de Puerto Madryn

El Colegio de Abogados de Puerto Madry indicó que hasta el momento no existe gestión alguna vinculada a su habilitación profesional en la ciudad, por lo que no podrá llevar adelante las cuestiones administrativas de la causa en la que defiende al papá de Ángel, Luis López. Tras emitir un comunicado, el presidente del Colegio, Gustavo Cruz, aseguró que Castillo no solo no se matriculó, sino que tampoco realizó consultas ni manifestó interés formal en iniciar el proceso. De esta manera, dejó sin sustento cualquier especulación sobre avances administrativos en ese sentido.

Cruz explicó que el ingreso al Colegio implica cumplir con una serie de requisitos formales que no pueden omitirse ni acelerarse. En ese marco, remarcó que no existen vías rápidas o excepcionales para acceder a la matrícula profesional.

colegio abogados madryn El comunicado del Colegio de Abogados de Puerto Madryn

“No tomamos juras exprés ni virtuales. Es necesario presentar toda la documentación, que luego es evaluada por la Comisión Directiva, la cual fija una fecha para la jura”, detalló en diálogo con ADN Sur.

Asimismo, indicó que las ceremonias de incorporación de nuevos abogados se realizan bajo un esquema preestablecido, generalmente los últimos viernes de cada mes, lo que garantiza un procedimiento ordenado y transparente. Cualquier aspirante, subrayó, debe ajustarse a ese cronograma y a las condiciones vigentes.